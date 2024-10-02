Келин рассказал о попытках Лондона сподвигнуть партнеров на опасные решения против РФ

Великобритания не готова разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России в одиночку, заявил в интервью «Известиям» посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

«Вопрос о разрешении ВСУ бить иностранными дальнобойными системами вглубь российской территории остается одним из наиболее острых и содержит в себе очевидные риски эскалации. Британцы это прекрасно понимают. Не желая идти по этой дорожке в одиночку, они стремятся сподвигнуть на опасные решения как можно больше партнеров. Кроме того, как говорят в прессе, эффективность тех же крылатых ракет Storm Shadow напрямую зависит от американских разведданных», — подчеркнул российский дипломат.

Он также добавил, что оснащенность ВСУ британскими ракетами зависит не только от Лондона, но и от других стран, поставляющих компоненты, — Франции и Италии.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Андрея Келина «Известиям»:

«Великобритания стремится сподвигнуть на опасные решения как можно больше партнеров»