Всех в подряд: победителя тендеров Минобороны уличили в аферах

Руководитель компании-подрядчика Минобороны и других силовых структур — АО «1015 УСМР» — попал под следствие в связи с налоговыми махинациями. СК собраны доказательства уклонения от уплаты налогов со стороны предприятия путем искусственного создания вычетов по НДС. В истории разбирались «Известия».

Имитация бурной деятельности

По данным источника «Известий» в правоохранительных органах, в уголовном деле, возбужденном 27 сентября, фигурирует гендиректор АО «1015 УСМР» Алексей Маткин. Следователи инкриминируют ему и еще ряду лиц использование схемы по искусственному созданию налоговых вычетов по НДС и занижению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Для формирования фиктивного документооборота были задействованы 12 юридических лиц — фирм-однодневок. Как установило следствие, реальной финансово-хозяйственной деятельности они не вели. Ревизоры подсчитали, что компания с начала 2019 года по конец 2021-го уклонилась от уплаты налогов на общую сумму свыше 125 млн рублей.

«Известия» направили запрос в ГСУ СКР по Московской области.

История банкрота

Предшественником акционерного общества, фигурирующего в деле о неуплате налогов, было одноименное 1015-е Управление специализированных монтажных работ, созданное в 1977 году в составе стройподразделений Минобороны СССР, сообщается на официальном сайте компании. В 1998 году указом президента Бориса Ельцина организация была преобразована в ОАО. Если верить данным портала, ежегодный объем работ достигал в среднем 5 млрд рублей. С февраля 2024 компания в стадии банкротства, введена процедура наблюдения. До этого фирма активно участвовала в тендерах. В 2022 году она заключила госконтрактов на полмиллиарда рублей. Среди заказчиков подмосковное управление полиции, МВД и администрация Тарусского района Калужской области.

С 2012 по 2016 годы компания активно работала над заказами по реконструкции и строительству объектов Федерального агентства научных организаций, МВД, Росгвардии, КП города Москвы «Управления гражданского строительства» и Министерства обороны.

Фото: TASS/URA.RU/Алексей Андронов

«1015 УСМР» преимущественно проектировало и строило образовательные учреждения, больницы и научные центры, а также другие нежилые и жилые помещения. В июле 2022 года правительство ХМАО согласовало заключение контракта с «1015 УСМР» на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по поликлинике Югорской горбольницы и поликлиники Федоровской горбольницы. Заказ должен был быть исполнен в 2024 году, однако контракт был расторгнут, так как подрядчик не выполнил свои обязательства даже по проектированию. Еще один контракт был расторгнут в 2022 году по той же причине — неисполнение работ по ремонту лицея в подмосковном Электрогорске в согласованные сроки (сумма контракта свыше 120 млн рублей). Та же судьба постигла контракт на ремонт школы в Тарусском районе Калужской области в 2023-м, сумма которого составила свыше 375 млн рублей, график работ был сорван.

Последний руководитель компании Алексей Маткин ранее был совладельцем и руководителей компаний «РУСК», «РЭСК» (Ремонтно-эксплуатационный строительный трест) и ДСК «ЭКМ».

Кому положено

— У каждого налогоплательщика, применяющего основную систему налогообложения, имеется исходящий и входящий НДС, — объясняет механизм получения выплаты юрист Жанна Улыбина. — Так, при закупке товаров, работ и услуг, имущественных прав, необходимых для производства нового товара, выполнения работы или оказания услуги, в их стоимости уплачивается входящий НДС поставщику таких товаров, работ или услуг. При дальнейшей продаже (реализации) произведенных товаров, работ и услуг налогоплательщиком в их стоимости покупателем уплачивается исходящий НДС. Налогоплательщик по результатам налогового периода рассчитывает сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, путем вычитания из суммы исходящего НДС суммы входящего НДС. В случае, если разница положительная, то она уплачивается в бюджет, а в случае отрицательной разницы она подлежит возмещению из бюджета.

Классическая схема

Для снижения суммы НДС, подлежащего уплате в бюджет, у некоторых налогоплательщиков возникает соблазн создания фиктивных расходов, вследствие чего НДС ими уплачивается в минимальном размере, объясняет Улыбина.

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

— В целях получения необоснованной налоговой выгоды недобросовестные налогоплательщики создают фиктивный документооборот с организациями, которые реальную экономическую деятельность не ведут и не имеют для этого основных средств, активов, соответствующего штата. По факту все первичные документы, договоры, акты приема-передачи, товарные накладные, счет-фактуры или универсальный передаточный документ оформлены надлежащим образом, что позволяет налогоплательщику уменьшать исходящий НДС, а в действительности такой организацией товары не поставлялись, работы не выполнялись и услуги не оказывались, — объясняет юрист.

Как отличить «однодневку»

Организации, не ведущие реальную экономическую деятельность, как правило, обладают соответствующими признаками, которые перечислены в письмах ФНС, МИНФИН, а также в обзорах и постановлениях ВС РФ, и именуются «фирмами-однодневками» или «техническими компаниями».

Фирмы-однодневки — организации, используемые для получения необоснованной налоговой выгоды, которые бросают после временного использования. Однодневка зарегистрирована по массовому адресу, учредитель или руководитель отрицает свою связь с ней. Фирма не платит налоги, сдает нулевую отчетность либо не сдает вообще, не отвечает на запросы ИФНС, не ведет реальную деятельность, все ее операции существуют только на бумаге.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

Технические компании — это компании, которые не осуществляют деятельность в своем интересе и на свой риск, не обладают необходимыми активами, не выполняют реальных функций и принимают на себя статус участников операций с оформлением документов от их имени в противоправных целях и участвуют в обналичивании средств или выводе их за рубеж.

В силу ст. 54.1 Налогового кодекса не допускается уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика, напомнила собеседница «Известий».

И госконтрактники тоже

— Заключение налогоплательщиком сделок с организациями, которые не осуществляют реальной экономической деятельности и в действительности не имеют возможности исполнить сделку перед налогоплательщиком, направлено на создание схемы по получению необоснованной налоговой выгоды в виде уменьшения сумм подлежащих уплате налогов, в том числе НДС, а также на вывод денежных средств по фиктивным сделкам. Наличие у налогоплательщика счетов-фактур и иных первичных учетных документов не является безусловным подтверждением его права на вычет сумм НДС и на учет расходов, если представленные документы в своей совокупности не подтверждают реальность хозяйственных операций.

Фото: ТАСС/Вячеслав Евдокимов

Из анализа судебной практики следует, что к созданию таких схем прибегают и компании, которые получают средства из бюджета в рамках заключенных государственных контрактов. Так, у ряда таких компаний контрагентами являлись технические компании либо фирмы-однодневки, а совершенные с ними сделки свидетельствовали об искусственном завышении налоговых вычетов и о выводе бюджетных средств, полученных в рамках государственных контрактов, в теневой оборот.

История борьбы

Как рассказал «Известиям» адвокат по уголовным делам Алексей Гавришев, махинации с так называемым бумажным НДС появились еще четверть века назад.

— В свое время пытались ввести в закон понятия фирм-однодневок, «номинальных директоров» и «лиц, контролирующих должника». Далее последовала серьезная борьба с незаконным обналичиванием денежных средств. И в целом это дало необходимые результаты. А «сломанный НДС» стало видно благодаря новым налоговым системам. И скрыть, где «сломался НДС», стало невозможно. Ну или практически невозможно. А вот зависеть эта возможность стала исключительно от действующих лиц.

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Адвокат подчеркнул, что и сегодня отдельные нечистоплотные чиновники и близкие к ним предприниматели пытаются проворачивать подобные схемы. Впрочем, отметил юрист, «это, как правило, может только отсрочить выявление подобных схем, но не скрыть их».

— Вместе с тем, к сожалению, распространены случаи, когда правоохранительные органы сами устраивают провокации, дабы переложить ответственность на чиновников, — считает адвокат.