Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин отметил высокий уровень подготовки военных ВКС России
Общество
Краснов сообщил о 4 тыс. возбужденных дел в отношении чиновников в РФ за 1,5 года
Мир
На Украине сотрудникам военкоматов пригрозили отправкой на фронт за невыполнение плана
Политика
В Госдуме призвали генсека НАТО вспомнить историю и сойти с пути агрессоров
Мир
В Японии заявили о сохранении курса на заключение мирного договора с РФ
Общество
ФАС выявила картель транспортировщиков ТКО на сумму 7,8 млрд рублей
Мир
Посол РФ в Италии назвал огромным влияние культуры стран БРИКС на человечество
Армия
Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье
Мир
Пентагон назвал уничтожение Западом ракет над Украиной вовлечением в конфликт
Мир
Бортников уличил НАТО в стремлении вовлечь в конфликт Белоруссию и Молдавию
Общество
Пленный ВСУ рассказал об отправке солдат в Курскую область обманом
Мир
Посол Антонов сообщил о поступающих ему в США угрозах расправой
Общество
В музыкальных сервисах появится маркировка артистов-иноагентов
Армия
В Минобороны РФ рассказали о проведении учений ОДКБ в Казахстане
Общество
После пожара под Пермью в воздухе не выявлено превышения вредных примесей
Мир
Reuters узнало о приказе Сырского усилить оборону ВСУ после потери Угледара
Армия
Боец ВС РФ рассказал о перегруппировке ВСУ под Суджей в Курской области
Мир
Рябков связал угрозу возможного столкновения РФ и США с действиями Вашингтона

Источник сообщил о плане следствия просить домашний арест для Чекалиных

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее бывшему мужу Артему в рамках разбирательства по новому уголовному делу. Об этом в среду, 2 октября, сообщил источник «Известий».

Мера пресечения будет избираться в Троицком районном суде Москвы, дата и время заседания пока не известны.

Миллионы от подписчиков: дойдет ли до суда дело блогера Лерчек
Проверки грозят и другим звездам интернета

Ранее в этот день источник сообщил, что в отношении Чекалиных возбуждено новое уголовное дело по ст. 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). По словам собеседника, бывших супругов подозревают в переводе прибыли от марафонов в Дубай через поддельные документы. Ущерб от их действий составил более 250 млн рублей, в деле фигурируют два ИП, оформленных на блогера и ее бывшего супруга.

Адвокат Чекалиных Екатерина Гордон рассказала «Известиям», что обыск стал сюрпризом для бывших супругов, потому что блогер выплатила все средства, которые требовалось. Источник уточнил, что обыски проводились дома у Лерчек рано утром.

В марте 2023 года в отношении Лерчек и ее мужа возбудили уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму около 300 млн рублей. Кроме того, тогда же было возбуждено и второе дело — о легализации свыше 130 млн рублей, полученных незаконным путем.

Позже, в конце декабря 2023 года, Следственный комитет (СК) России прекратил разбирательство по делу о неуплате налогов в отношении пары, но рассмотрение дела об отмывании средств продолжилось. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 15 января 2024 года сообщил, что Валерия и Артем Чекалины полностью выплатили недоимку, пени и штраф в размере 504 млн рублей, и поэтому дело о неуплате налогов в их отношении закрыли.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024