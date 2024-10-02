Источник сообщил о плане следствия просить домашний арест для Чекалиных
Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее бывшему мужу Артему в рамках разбирательства по новому уголовному делу. Об этом в среду, 2 октября, сообщил источник «Известий».
Мера пресечения будет избираться в Троицком районном суде Москвы, дата и время заседания пока не известны.
Ранее в этот день источник сообщил, что в отношении Чекалиных возбуждено новое уголовное дело по ст. 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). По словам собеседника, бывших супругов подозревают в переводе прибыли от марафонов в Дубай через поддельные документы. Ущерб от их действий составил более 250 млн рублей, в деле фигурируют два ИП, оформленных на блогера и ее бывшего супруга.
Адвокат Чекалиных Екатерина Гордон рассказала «Известиям», что обыск стал сюрпризом для бывших супругов, потому что блогер выплатила все средства, которые требовалось. Источник уточнил, что обыски проводились дома у Лерчек рано утром.
В марте 2023 года в отношении Лерчек и ее мужа возбудили уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму около 300 млн рублей. Кроме того, тогда же было возбуждено и второе дело — о легализации свыше 130 млн рублей, полученных незаконным путем.
Позже, в конце декабря 2023 года, Следственный комитет (СК) России прекратил разбирательство по делу о неуплате налогов в отношении пары, но рассмотрение дела об отмывании средств продолжилось. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 15 января 2024 года сообщил, что Валерия и Артем Чекалины полностью выплатили недоимку, пени и штраф в размере 504 млн рублей, и поэтому дело о неуплате налогов в их отношении закрыли.