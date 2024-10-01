Пострадавшая рассказала подробности об отравлении роллами в Керчи
Пострадавшая от массового отравления еды из доставки Екатерина Милеева рассказала «Известиям» 1 октября, что накануне вечером ее семья заказывала роллы.
Жительница Керчи поделилась, что через некоторое время после употребления пищи у ее ребенка заболела голова. Ночью вся семья почувствовала признаки отравления: озноб, повышение температуры.
«Я вчера только отошла, а так влежку. У ребенка было не так сильно, как у меня. У мужа, кроме температуры, вообще ничего не было. Сейчас я нормально себя чувствую. Больше всего мне досталось», — поделилась пострадавшая.
Также Милеева добавила, что ранее уже заказывала там роллы, но таких прецедентов не возникало.
Ранее 1 октября сообщалось о проверке в связи с отравлением едой из доставки в городе Керчь Республики Крым. Несколько местных жителей обратились в больницу с признаками отравления. Все пострадавшие ранее приобретали еду в одном из заведений общественного питания.
В этот же день было возбуждено уголовное дело из-за факта отравления едой из доставки. Ситуация взята под контроль следственными органами, проводятся процессуальные проверки.