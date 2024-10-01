Прокуратура организовала проверку в связи с отравлениями едой из доставки в Керчи
В Керчи организовали проверку в связи с поступившей информацией об отравлении граждан в городе. Об этом во вторник, 1 октября, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым в Telegram-канале.
Предварительно установили, что в Керченскую больницу №1 имени Н.И. Пирогова обратились местные жители, у которых подозревают отравление. Все они накануне приобретали продукты в одном из заведений общественного питания.
Сообщается, что в ходе запланированной проверки дадут оценку того, как исполняются санитарно-эпидемиологические требования при реализации продукции.
«На контроль взят ход процессуальной проверки, организованной по указанному факту следственными органами», — сказали в ведомстве.
Ранее в этот день стало известно, что в Керчи возбудили уголовное дело после массового отравления едой из доставки. В Роспотребнадзоре завили, что результаты лабораторных исследований, проведенные в течение первых суток, указали на сальмонеллез. Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан»).