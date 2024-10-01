Уголовное дело возбудили в Крыму после массового отравления едой из доставки
В Крыму возбудили уголовное дело после массового отравления едой из доставки. Об этом 1 октября сообщает СУ Следственного комитета (СК) РФ по региону.
По данным ведомства, жители Керчи заказывали доставку еды из суши-бара, после чего почувствовали признаки отравления и обратились в медучреждения. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная помощь.
В Telegram-канале Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю уточняется, что результаты лабораторных исследований, проведенные в течение первых суток, указали на сальмонеллез.
Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан»), отмечается в Telegram-канале регионального управления СК.
Ранее, 26 сентября, в Тамбовской области в детском лагере «Спутник» Мичуринского аграрного университета отравились 14 человек. Уточняется, что 12 пострадавших отказались от госпитализации. Два человека, по словам главы региона, были госпитализированы с симптомами отравления средней тяжести. Им была оказана медицинская помощь.