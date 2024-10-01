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Винокур назвал покойного певца Добрынина гением

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Народный артист РСФСР Владимир Винокур в беседе с «Известиями» во вторник, 1 октября, назвал ушедшего из жизни певца и композитора Вячеслава Добрынина гением.

«Этот человек написал огромное количество песен не только для себя, он был прекрасным исполнителем, он написал песни для всех исполнителей, которые были на советской и российской эстраде», — сказал Винокур.

Он считает, что смерть Добрынина — это огромная потеря.

«Я впервые с ним познакомился в 1975 году будучи артистом ВИА «Самоцветы». Мы записали тогда песню «Прощай». Я много-много лет дружил со Славой и радовался его успехам. Ушел гений», — заявил артист.

Также он выразил соболезнования семье и друзьям Вячеслава Добрынина.

Песня сердца: скончался Вячеслав Добрынин
Известный композитор ушел из жизни после тяжелой болезни

О смерти Добрынина стало известно ранее в этот день.

В этот же день народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с «Известиями» назвал смерть Добрынина печальным событием для всей России, а поэт-песенник и композитор Юрий Лоза заявил, что песни, которые написал народный артист, много раз перепевались и полюбились людям.

Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. В конце 1960-х музыкант присоединился к ВИА «Орфей» и принял участие в записи миньона ВИА «Веселые ребята» с кавер-версиями на песни британской группы The Beatles. Позднее сотрудничал с ансамблем «Бременские музыканты», ВИА «Самоцветы» и оркестром Олега Лундстрема.

В 1986 году Добрынин начал выступать как сольный исполнитель. За свою карьеру он написал около тысячи песен. Самые известные — «Синий туман», «Льется музыка», «Колдовское озеро», «Не сыпь мне соль на рану», «Большая Медведица». Песни на его музыку исполняли Лев Лещенко, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и другие. Кроме того, Добрынин сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.

Звание народного артиста России ему присвоили в 1996 году. Также он был награжден орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством».

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