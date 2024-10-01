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Умер народный артист России Вячеслав Добрынин

Народный артист России Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Народный артист России Вячеслав Добрынин скончался в возрасте 78 лет. Об этом 1 октября сообщила его жена Ирина Добрынина РБК.

Певец Лев Лещенко также подтвердил «Известиям» факт смерти Добрынина.

26 сентября СМИ писали, что певец и композитор госпитализирован с подозрением на инсульт, а медики не дают прогнозов.

Исполнитель и автор песен не выступал последние годы жизни, поддержанием его здоровья занималась семья. Добрынин перенес два инсульта.

Народный артист РФ Вячеслав Добрынин умер в возрасте 78 лет. Биография

Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве в семье кадрового военного Галуста Петросяна и медсестры Анны Антоновой. Он носил фамилию матери, но в начале карьеры взял псевдоним из-за роста популярности автора-исполнителя Юрия Антонова.

В студенчестве Добрынин увлекся музыкой группы The Beatles, под ее влиянием поменял имидж и начал писать собственные песни. В конце 1960-х музыкант присоединился к ВИА «Орфей» и принял участие в записи миньона ВИА «Веселые ребята» с кавер-версиями на песни британской группы. Позднее сотрудничал с ансамблем «Бременские музыканты», ВИА «Самоцветы» и оркестром Олега Лундстрема.

В 1986 году Добрынин начал выступать как сольный исполнитель. За свою карьеру он написал около тысячи песен. Самые известные — «Синий туман», «Льется музыка», «Колдовское озеро», «Не сыпь мне соль на рану», «Большая Медведица». Песни на его музыку исполняли Лев Лещенко, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и другие. Кроме того, Добрынин сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.

Добрынин — лауреат музыкальных конкурсов «Юрмала», «Ялта», «Золотой Орфей». Именная звезда музыканта заложена на «Площади звезд» у ГЦКЗ «Россия». Звание народного артиста России ему присвоили в 1996 году. Он награжден орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством».

Артист был дважды женат. Первой супругой стала врач-реаниматолог Ирина, с которой он познакомился в 1970-х во время учебы в МГУ. В браке родилась дочь Екатерина. Вторая супруга — архитектор Ирина Добрынина, с которой музыкант расписался в 1985 году.

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