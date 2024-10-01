Лоза обратил внимание на огромное количество перепевок композиций Добрынина

Поэт-песенник и композитор Юрий Лоза во вторник, 1 октября, заявил в беседе с «Известиями», что песни, которые написал народный артист России Вячеслав Добрынин, много раз перепевались и полюбились людям.

«Шлягеры, которые он написал, они же помогали жить людям. [Например,] «Прощай, со всех вокзалов поезда». <…> Вот кто только не пел эту песню. Она же звучала из каждого утюга. Ее перепело огромное количество людей», — подчеркнул Лоза.

Поэт отметил, что такая популярность песен — большая заслуга композитора. Лоза запомнил Добрынина как хорошего, позитивного, улыбчивого и доброжелательного человека.

Певец, лидер группы «Сталкер» Андрей Державин отметил, что смерть Добрынина — большая утрата, в которую сначала не верилось. Музыкант поделился, что Добрынин недавно звонил ему и пригласил поучаствовать в программе на телевидении — композитор очень любил собирать так друзей. Его голос тогда звучал очень бодро.

«Он всегда умел вдохновить и заразить жизнелюбием своих окружающих и меня в том числе. Я до сих пор не могу осмыслить, что это произошло», — признался Державин.

О смерти Добрынина ранее в этот день сообщила его супруга Ирина.

Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. В конце 1960-х музыкант присоединился к ВИА «Орфей» и принял участие в записи миньона ВИА «Веселые ребята» с кавер-версиями на песни британской группы The Beatles. Позднее сотрудничал с ансамблем «Бременские музыканты», ВИА «Самоцветы» и оркестром Олега Лундстрема.

В 1986 году Добрынин начал выступать как сольный исполнитель. За свою карьеру он написал около тысячи песен. Самые известные — «Синий туман», «Льется музыка», «Колдовское озеро», «Не сыпь мне соль на рану», «Большая Медведица». Песни на его музыку исполняли Лев Лещенко, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и другие. Кроме того, Добрынин сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.

Звание народного артиста России ему присвоили в 1996 году. Также он был награжден орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством».