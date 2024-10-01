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Песня сердца: скончался Вячеслав Добрынин

Известный композитор ушел из жизни после тяжелой болезни
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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После долгой болезни скончался композитор Вячеслав Добрынин, автор таких песен, как «Прощай», «Синий туман», «Колдовское озеро», «Всё, что в жизни есть у меня». Его хиты исполняли Лев Лещенко, Михаил Боярский и Михаил Шуфутинский, им подпевали стадионы, а на дружеских посиделках в советских малогабаритных квартирах звучали песни с простыми словами, рассказывающие о простых, но таких важных человеческих чувствах. О жизненном пути композитора вспоминают «Известия».

Фронтовой роман

Вячеслав Добрынин родился в Москве 25 января 1946 года. Его мать, медсестру Анну Антонову, и отца, подполковника Галуста Петросяна, уроженца Нагорного Карабаха, связал короткий и стремительный фронтовой роман. Они зарегистрировали брак и провели вместе три военных года. Однако после войны родня Петросяна не захотела принять «военно-полевую жену». Мать будущего композитора растила сына одна, с отцом ему так и не довелось встретиться. Галуст Петросян умер в 1980 году — и лишь после его смерти Вячеслав Добрынин сумел встретиться с отцом, побывав на его могиле.

Владимир Винокур, юморист, народный артист РСФСР:

Ушел из жизни гениальный композитор, певец Вячеслав Добрынин. Этот человек написал огромное количество песен — не только для себя (он был прекрасный исполнитель), но практически для всех исполнителей, которые были на советской и российской эстраде. Это огромная потеря. Я впервые с ним познакомился в 1975 году, когда я был в ВИА «Самоцветы». Мы тогда записали его песню «Прощай». С тех пор я много-много лет дружил со Славой и радовался его успехам. Я скорблю и выражаю соболезнования семье Славы.

Страсть к музыке у будущего композитора появилась уже в три года. Услышав мелодию по радио, он мог с точностью воспроизвести ее. Матери говорили, что сына надо всерьез учить музыке. Впрочем, его интересы были весьма многогранны — он учился в академической школе, сидел за одной партой с сыном Льва Ландау, был капитаном школьной баскетбольной команды, однако музыка постепенно становилась главным в его жизни. Еще в школьные годы Вячеслав окончил музыкальное училище по классу баяна, а позднее получил диплом музыкального училища имени Октябрьской революции по дирижерско-хоровому и народному отделению. После этого Добрынин поступил в МГУ — по собственному признанию, впечатлившись видом с верхних этажей университетской высотки. В 1970-м он получил диплом исторического факультета по специальности «история искусств, искусствоведение». Однако к тому времени Добрынин уже твердо представлял себе, что его будущее связано с музыкой и эстрадой.

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Композитор Вячеслав Добрынин (в центре) играет на гитаре, 1984 год

Фото: РИА Новости/Рудольф Алфимов

В конце 1960-х Добрынин, увлекшись музыкой The Beatles, создал собственную группу «Орфей». Группа выступала в кафе, на праздниках. Молодое дарование заметили профессионалы эстрады, он получил приглашение в знаменитый оркестр Олега Лундстрема. А вскоре Добрынин в сотрудничестве с поэтом Леонидом Дербеневым начал работать с популярной группой «Веселые ребята». Их совместные песни «Прощай» и «На Земле живет любовь» стали всесоюзными шлягерами.

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Под собственным именем

В 1972 году Вячеслав Антонов официально сменил фамилию матери, став Вячеславом Добрыниным. По собственному признанию, он сделал это, чтобы его не путали с коллегой по сцене, певцом и композитором Юрием Антоновым. Это никак не повлияло на его отношения с матерью: он искренне любил ее, а смерть матери в 1981 году настолько потрясла его, что он решил отрастить бороду — именно в этом образе его в последующие годы будет узнавать вся страна.

К началу 1980-х Вячеслав Добрынин был уже признанным мэтром. Звезды эстрады всё чаще обращались к нему за шлягерами. В его авторском портфолио такие хиты, как «Большая Медведица» для Михаила Боярского, «Белая черемуха» для Анны Герман, «Бологое» для ВИА «Веселые ребята», «За милых дам» для Михаила Шуфутинского. И каждая его песня мгновенно разлеталась на пластинках и магнитофонных записях по всей стране, звучала по радио и становилась непременным фоном домашних вечеринок.

Александр Клевицкий, композитор:

Он был очень талантливым человеком, с прекрасным образованием МГУ. У него было прекрасное чувство юмора, самоирония, я никогда не видел его в плохом настроении. И у него всегда было тонкое чувство слова. Стихи к его песням писали замечательные поэты, так что, несмотря на всю «шлягерность», эти композиции были наполнены большим смыслом. Это один из наших самых главных хитмейкеров. Что не песня, то огромное количество прослушиваний, поклонников. Конечно, наша эстрадная музыка потеряла в его лице большого композитора. Очень, очень жаль... Мы с ним познакомились еще в 1980-е годы, когда были популярны различные вокально-инструментальные ансамбли. И практически все они пели песни Вячеслава Добрынина. Особенно активно — «Веселые ребята», которые и раскрутили основные его шлягеры. В те годы самым громким хитом была песня «Прощай», которую пели многие ВИА, сольные артисты, не говоря уже о ресторанных певцах. Это удивительная песня, и мне кажется, что даже если сегодня сделать ей новую аранжировку, она будет популярной. Так что — прощай, наш дорогой друг!

Казалось. Добрынин безошибочно знал секреты популярности, угадывал, чего хочет публика, и с невероятной точностью использовал это свое знание. Даже те музыкальные журналисты, которые укоряли Добрынина за излишнюю простоту и «шлягерность», не могли не признавать: Добынин — один из немногих умеет поймать нерв публики, вне зависимости от возраста, места жительства и уровня образования.

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Фото: ТАСС/Роман Денисов

С 1986 года Вячеслав Добрынин начал сольную карьеру, а уже год спустя, в 1987-м, в столице при полном аншлаге прошел его первый творческий вечер «Ни минуты покоя». Итог его советского творческого периода в 1990 году, на излете СССР, подвела фирма «Мелодия», вручившая ему «Золотой диск». Награду композитор получил за пластинки «Синий туман» и «Колдовское озеро», разошедшиеся по стране гигантскими тиражами — по 7 млн экземпляров каждая.

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Свой путь

В отличие от многих исполнителей советской эпохи, с наступлением новой исторической эры Вячеслав Добрынин сохранил свое место на олимпе отечественной эстрады. В 1990 году он создал группу с нескромным названием «Доктор Шлягер», в составе которой исполнял собственные хиты. Кроме того, в этот период он начинает выпускать клипы на свои шлягеры и писать музыку к фильмам и сериалам, таким как «Американский дедушка» (1993), «Расставаясь с Москвой» (2000), «Люба, дети и завод» (2005–2006), «Счастливы вместе» (2006–2013). В комедии «Американский дедушка» Вячеслав Добрынин также снялся в эпизодической роли.

композитор
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Работоспособность композитора не раз поражала коллег. За свою карьеру Вячеслав Добрынин выпустил около 50 альбомов, написал более тысячи песен. По рассказам коллег, он был единственным артистом в России, на пике своей популярности дававшим по шесть концертов в день. При этом Добрынин никогда не отказывал в помощи молодым музыкантам и трогательно заботился о родных. За свою жизнь композитор дважды был женат, при этом с первой супругой уже после фактического расставания он более 10 лет сохранял формальные отношения, чтобы дождаться, пока вырастет дочь, и не травмировать ее разводом родителей. В 1985 году он женился во второй раз. Его супруга Ирина, архитектор по профессии, была с ним рядом до его последних дней. При этом композитор сохранил хорошие отношения с первой женой и их общей дочерью, которая после замужества переехала в США.

Андрей Державин, композитор, певец:

Это большая утрата и горе в первую очередь для семьи и друзей. Он мне звонил не так давно, наверное, хотел на телевидении в какой-то программе нас собрать, потому что очень любил собирать друзей. Спрашивал, когда у меня есть свободное время с моим графиком. Я ему сказал: «Для тебя — всегда». Он был такой бодрый. Он всегда умел вдохновить и заразить жизнелюбием своих окружающих и меня в том числе. Я до сих пор не могу осмыслить, что это произошло.

В 2018 году Вячеслав Добрынин впервые попал в больницу с диагнозом «инсульт». Три года спустя он перенес еще одно кровоизлияние в мозг, долго восстанавливался, не выходил на сцену. По свидетельствам родных, композитор чувствовал себя «терпимо». Ухудшение, наступившее в конце сентября, оказалось фатальным. Врачи диагностировали у него третий инсульт, от которого композитор скончался 1 октября в одной из столичных клиник.

В московской клинике после продолжительной болезни скончался известный российский и советский композитор и певец Вячеслав Добрынин. Вехи жизни и творчества артиста — в фотогалерее «Известий»
Фото: TASS/ITAR/Шогин Александр
Добрынин был автором множества популярных песен, включая такие хиты, как «Прощай, от всех вокзалов поезда…», «Напиши мне письмо», «Всё, что в жизни есть у меня», «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану»
Фото: TASS/ITAR/Вячеслав Добрынин
Добрынин начинал как композитор-песенник в начале 70-х, работая для популярных советских исполнителей и ВИА
Фото: Global Look Press/Russian Look/Evguenii Matveev
В 1986 году Добрынин начал сольную карьеру как автор-исполнитель собственных песен
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
В 1990 году фирма «Мелодия» за пластинки «Синий туман» и «Колдовское озеро», вышедшие тиражами по 7 млн экземпляров, вручила Добрынину «Золотой диск»
Фото: TASS/ITAR/Сергей Микляев
Постоянным соавтором композитора был поэт-песенник Леонид Дербенев
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
В 2018 году артист был награжден орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
Народный артист Российской Федерации Вячеслав Добрынин был лауреатом премии Ленинского комсомола (1986), трех «Оваций» и 15 телевизионных фестивалей «Песня года»
Фото: ТАСС/Ольга Зиновская
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