Песня сердца: скончался Вячеслав Добрынин
После долгой болезни скончался композитор Вячеслав Добрынин, автор таких песен, как «Прощай», «Синий туман», «Колдовское озеро», «Всё, что в жизни есть у меня». Его хиты исполняли Лев Лещенко, Михаил Боярский и Михаил Шуфутинский, им подпевали стадионы, а на дружеских посиделках в советских малогабаритных квартирах звучали песни с простыми словами, рассказывающие о простых, но таких важных человеческих чувствах. О жизненном пути композитора вспоминают «Известия».
Фронтовой роман
Вячеслав Добрынин родился в Москве 25 января 1946 года. Его мать, медсестру Анну Антонову, и отца, подполковника Галуста Петросяна, уроженца Нагорного Карабаха, связал короткий и стремительный фронтовой роман. Они зарегистрировали брак и провели вместе три военных года. Однако после войны родня Петросяна не захотела принять «военно-полевую жену». Мать будущего композитора растила сына одна, с отцом ему так и не довелось встретиться. Галуст Петросян умер в 1980 году — и лишь после его смерти Вячеслав Добрынин сумел встретиться с отцом, побывав на его могиле.
Страсть к музыке у будущего композитора появилась уже в три года. Услышав мелодию по радио, он мог с точностью воспроизвести ее. Матери говорили, что сына надо всерьез учить музыке. Впрочем, его интересы были весьма многогранны — он учился в академической школе, сидел за одной партой с сыном Льва Ландау, был капитаном школьной баскетбольной команды, однако музыка постепенно становилась главным в его жизни. Еще в школьные годы Вячеслав окончил музыкальное училище по классу баяна, а позднее получил диплом музыкального училища имени Октябрьской революции по дирижерско-хоровому и народному отделению. После этого Добрынин поступил в МГУ — по собственному признанию, впечатлившись видом с верхних этажей университетской высотки. В 1970-м он получил диплом исторического факультета по специальности «история искусств, искусствоведение». Однако к тому времени Добрынин уже твердо представлял себе, что его будущее связано с музыкой и эстрадой.
Композитор Вячеслав Добрынин (в центре) играет на гитаре, 1984 год
В конце 1960-х Добрынин, увлекшись музыкой The Beatles, создал собственную группу «Орфей». Группа выступала в кафе, на праздниках. Молодое дарование заметили профессионалы эстрады, он получил приглашение в знаменитый оркестр Олега Лундстрема. А вскоре Добрынин в сотрудничестве с поэтом Леонидом Дербеневым начал работать с популярной группой «Веселые ребята». Их совместные песни «Прощай» и «На Земле живет любовь» стали всесоюзными шлягерами.
Под собственным именем
В 1972 году Вячеслав Антонов официально сменил фамилию матери, став Вячеславом Добрыниным. По собственному признанию, он сделал это, чтобы его не путали с коллегой по сцене, певцом и композитором Юрием Антоновым. Это никак не повлияло на его отношения с матерью: он искренне любил ее, а смерть матери в 1981 году настолько потрясла его, что он решил отрастить бороду — именно в этом образе его в последующие годы будет узнавать вся страна.
К началу 1980-х Вячеслав Добрынин был уже признанным мэтром. Звезды эстрады всё чаще обращались к нему за шлягерами. В его авторском портфолио такие хиты, как «Большая Медведица» для Михаила Боярского, «Белая черемуха» для Анны Герман, «Бологое» для ВИА «Веселые ребята», «За милых дам» для Михаила Шуфутинского. И каждая его песня мгновенно разлеталась на пластинках и магнитофонных записях по всей стране, звучала по радио и становилась непременным фоном домашних вечеринок.
Казалось. Добрынин безошибочно знал секреты популярности, угадывал, чего хочет публика, и с невероятной точностью использовал это свое знание. Даже те музыкальные журналисты, которые укоряли Добрынина за излишнюю простоту и «шлягерность», не могли не признавать: Добынин — один из немногих умеет поймать нерв публики, вне зависимости от возраста, места жительства и уровня образования.
С 1986 года Вячеслав Добрынин начал сольную карьеру, а уже год спустя, в 1987-м, в столице при полном аншлаге прошел его первый творческий вечер «Ни минуты покоя». Итог его советского творческого периода в 1990 году, на излете СССР, подвела фирма «Мелодия», вручившая ему «Золотой диск». Награду композитор получил за пластинки «Синий туман» и «Колдовское озеро», разошедшиеся по стране гигантскими тиражами — по 7 млн экземпляров каждая.
Свой путь
В отличие от многих исполнителей советской эпохи, с наступлением новой исторической эры Вячеслав Добрынин сохранил свое место на олимпе отечественной эстрады. В 1990 году он создал группу с нескромным названием «Доктор Шлягер», в составе которой исполнял собственные хиты. Кроме того, в этот период он начинает выпускать клипы на свои шлягеры и писать музыку к фильмам и сериалам, таким как «Американский дедушка» (1993), «Расставаясь с Москвой» (2000), «Люба, дети и завод» (2005–2006), «Счастливы вместе» (2006–2013). В комедии «Американский дедушка» Вячеслав Добрынин также снялся в эпизодической роли.
Работоспособность композитора не раз поражала коллег. За свою карьеру Вячеслав Добрынин выпустил около 50 альбомов, написал более тысячи песен. По рассказам коллег, он был единственным артистом в России, на пике своей популярности дававшим по шесть концертов в день. При этом Добрынин никогда не отказывал в помощи молодым музыкантам и трогательно заботился о родных. За свою жизнь композитор дважды был женат, при этом с первой супругой уже после фактического расставания он более 10 лет сохранял формальные отношения, чтобы дождаться, пока вырастет дочь, и не травмировать ее разводом родителей. В 1985 году он женился во второй раз. Его супруга Ирина, архитектор по профессии, была с ним рядом до его последних дней. При этом композитор сохранил хорошие отношения с первой женой и их общей дочерью, которая после замужества переехала в США.
В 2018 году Вячеслав Добрынин впервые попал в больницу с диагнозом «инсульт». Три года спустя он перенес еще одно кровоизлияние в мозг, долго восстанавливался, не выходил на сцену. По свидетельствам родных, композитор чувствовал себя «терпимо». Ухудшение, наступившее в конце сентября, оказалось фатальным. Врачи диагностировали у него третий инсульт, от которого композитор скончался 1 октября в одной из столичных клиник.