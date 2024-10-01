Лещенко назвал смерть Добрынина печальным событием для всей России
Народный артист РСФСР Лев Лещенко 1 октября в беседе с «Известиями» назвал смерть певца Вячеслава Добрынина печальным событием для всей России.
«Печальная новость не только для его друзей, музыкантов, но и вообще для страны, которая жила 50 лет с его песнями. Огромное количество популярных песен. Практически это новый жанр, который он, собственно, создавал, и формат новый», — рассказал Лещенко.
Он напомнил, что он долгое время работал и дружил с певцом.
«Пятьдесят лет, с 1972 года мы вместе, не расстаемся: и поездки, и работы, совместные песни, записи», — вспоминает артист.
О смерти Добрынина стало известно ранее в этот день.
Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. В конце 1960-х музыкант присоединился к ВИА «Орфей» и принял участие в записи миньона ВИА «Веселые ребята» с кавер-версиями на песни британской группы The Beatles. Позднее сотрудничал с ансамблем «Бременские музыканты», ВИА «Самоцветы» и оркестром Олега Лундстрема.
В 1986 году Добрынин начал выступать как сольный исполнитель. За свою карьеру он написал около тысячи песен. Самые известные — «Синий туман», «Льется музыка», «Колдовское озеро», «Не сыпь мне соль на рану», «Большая Медведица». Песни на его музыку исполняли Лев Лещенко, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и другие. Кроме того, Добрынин сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.
Звание народного артиста России ему присвоили в 1996 году. Также он был награжден орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством».