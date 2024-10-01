Народный артист РФ Вячеслав Добрынин умер в возрасте 78 лет. Биография

Народный артист России Вячеслав Добрынин скончался в возрасте 78 лет. Об этом во вторник, 1 октября, сообщила РБК его супруга. «Известия» рассказывают о его карьере и личной жизни.

Вячеслав Добрынин — биография

Вячеслав Добрынин — российский певец и композитор, лауреат музыкальных конкурсов «Юрмала», «Ялта», «Золотой Орфей». Руководил вокальным квартетом «Лада», также был участником джазового оркестра Олега Лундстрема и ВИА «Самоцветы», позднее создал свою группу «Доктор шлягер». Народный артист России. Именная звезда музыканта заложена на «Площади звезд» у ГЦКЗ «Россия».

Артист родился 25 января 1946 года в Москве в семье кадрового военного Галуста Петросяна и медсестры Анны Антоновой. Родители познакомились во время Великой Отечественной войны, зарегистрировав брак в военно-полевом загсе.

После войны мать уехала в Москву, где и родила сына. Отца направили в Японию, на территории которой еще продолжались боевые действия. Оттуда он вернулся к себе на родину, в Армению. Родственники отца не приняли невестку. Вместе супруги прожили около трех лет.

В детстве и юности певец носил фамилию матери — Антонов, но в начале карьеры взял псевдоним Вячеслав Добрынин, поскольку на эстраде в то время уже набирал популярность автор-исполнитель Юрий Антонов.

Музыкальное образование артист получил в училище имени Октябрьской революции (ныне Московский государственный институт музыки имени Шнитке), где обучался сразу на двух отделениях — дирижерско-хоровом и народном по классу баяна. Параллельно учился на историческом факультете МГУ по специальности «историк и теоретик искусств».

В студенчестве Добрынин увлекся музыкой группы The Beatles, под влиянием которой поменял свой имидж, сменив привычную одежду на джинсы и обувь на высоком каблуке, и начал писать собственные песни, подражая битлам.

В конце 1960-х музыкант присоединился к вокально-инструментальному ансамблю (ВИА) «Орфей», а также принял участие в записи миньона ВИА «Веселые ребята», содержащей несколько кавер-версий на песни британской группы. Позднее сотрудничал с ансамблем «Бременские музыканты», ВИА «Самоцветы» и оркестром Олега Лундстрема.

В 1986 году Добрынин начал выступать как сольный исполнитель. Впервые в этом качестве он появился в популярной программе «Шире круг». Через несколько лет из музыкантов, с которыми поэт и композитор работал много лет, был основал коллектив «Доктор шлягер». С ним артист объездил множество городов России и зарубежья.

За свою карьеру Добрынин написал около тысячи песен. Самые известные — «Синий туман», «Льется музыка», «Колдовское озеро», «Не сыпь мне соль на рану», «Большая Медведица», которые прозвучали на «Песне года» и стали всенародными хитами.

Вячеслав Добрынин — личная жизнь

Композитор также писал песни для других эстрадных исполнителей. Песни на его музыку исполняли Лев Лещенко, Михаил Боярский, Валентина Легкоступова, Маша Распутина.

В 1996 году Добрынину присвоили звание народного артиста России. Среди других его почетных наград ордена Дружбы и «За заслуги перед Отечеством».

Артист дважды женат. Первой его супругой стала врач-реаниматолог Ирина, с которой он познакомился в 1970-х во время учебы в МГУ. В браке родилась дочь Екатерина, сейчас она проживает в США и воспитывает двоих детей — дочь Софию и сына Александра. Вторая супруга — архитектор Ирина Добрынина, с которой музыкант расписался в 1985 году.

Вячеслав Добрынин — смерть

В последние годы артист не появлялся на публичных мероприятиях и не выступал с концертами по состоянию здоровья. Прежде певец перенес два инсульта. 26 сентября 2024 года стало известно, что Добрынина госпитализировали с подозрением на третий инсульт. Его состояние врачи оценивали как тяжелое.

1 октября супруга Добрынина заявила о его смерти. По данным СМИ, артист скончался в одной из московских клиник. О причинах смерти и дате прощания с композитором пока не сообщалось.