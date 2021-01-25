Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В России за сутки выявили 19 290 случаев COVID-19
Мир
«Роскосмос» заявил о готовности к диалогу с США по освоению дальнего космоса
Политика
В Кремле назвали лидеров и аутсайдеров по доверию среди губернаторов
Экономика
В России могут запретить вывод денег за рубеж по исполнительным листам
Общество
Температурный рекорд за более чем 140 лет установлен в Москве
Спорт
РУСАДА не будет оспаривать решение CAS о санкциях в отношении РФ
Экономика
Правительство направит 2 млрд рублей на строительство спортобъектов в регионах
Общество
Россияне назвали необходимую для счастья сумму денег в месяц
Общество
Научный центр «Вектор» сфотографировал британский штамм COVID-19

Путин поздравил артиста Добрынина с 75-летием

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста страны, композитора и певца Вячеслава Добрынина с 75-летием. Телеграмма в понедельник, 25 января, опубликована на сайте Кремля.

«Настоящий художник не может жить изолированно от времени»
Композитор Алексей Рыбников — о социальной дистанции на сцене, актуальности «Войны и мира» и юбилейных надеждах

«Ваше творчество хорошо известно любителям эстрадной музыки, которые ценят вас не только как певца, но и как яркого композитора — автора замечательных, талантливых произведений. Они прочно вошли в репертуар многих ваших коллег по сцене, стали по-настоящему узнаваемыми для нескольких поколений слушателей», — говорится в тексте поздравления.

Артиста также поздравил российский премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что Добрынин является всенародно любимым композитором.

«Ваш яркий талант, невероятная творческая энергия воплотились в удивительно красивую музыку. Каждое произведение наполнено искренностью, душевностью и теплотой. В каждом — рассказ о подлинных чувствах и переживаниях, о любви, верности и дружбе. О том, что близко, понятно и необходимо любому человеку. Именно поэтому Ваши песни всегда становятся хитами, мелодиями на все времена», — подчеркнул глава российского правительства.

Вячеслав Добрынин родился в 1946 году в Москве, отмечает «Газета.ру». Добрынин — народный артист России, композитор, автор-исполнитель песен «Синий туман», «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Не сыпь мне соль на рану» и многих других.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021