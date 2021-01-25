Путин поздравил артиста Добрынина с 75-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста страны, композитора и певца Вячеслава Добрынина с 75-летием. Телеграмма в понедельник, 25 января, опубликована на сайте Кремля.

«Ваше творчество хорошо известно любителям эстрадной музыки, которые ценят вас не только как певца, но и как яркого композитора — автора замечательных, талантливых произведений. Они прочно вошли в репертуар многих ваших коллег по сцене, стали по-настоящему узнаваемыми для нескольких поколений слушателей», — говорится в тексте поздравления.

Артиста также поздравил российский премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что Добрынин является всенародно любимым композитором.

«Ваш яркий талант, невероятная творческая энергия воплотились в удивительно красивую музыку. Каждое произведение наполнено искренностью, душевностью и теплотой. В каждом — рассказ о подлинных чувствах и переживаниях, о любви, верности и дружбе. О том, что близко, понятно и необходимо любому человеку. Именно поэтому Ваши песни всегда становятся хитами, мелодиями на все времена», — подчеркнул глава российского правительства.

Вячеслав Добрынин родился в 1946 году в Москве, отмечает «Газета.ру». Добрынин — народный артист России, композитор, автор-исполнитель песен «Синий туман», «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Не сыпь мне соль на рану» и многих других.