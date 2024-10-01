Немецкий политолог указал на сложную для Рютте геополитическую ситуацию

Новый генсек НАТО Марк Рютте получил полномочия в сложный для него период, поскольку поддерживаемая альянсом Украина терпит поражение, в Европе усиливается оппозиция, а Глобальный Юг не поддерживает блок. На это в беседе с «Известиями» 1 октября указал немецкий политолог, вице-президент Института Шиллера Харли Шлангер.

Ранее в этот день состоялась церемония вступления Рютте в должность 14-го генсека НАТО, а Йенс Столтенберг, который пробыл командующим альянса 10 лет, сложил свои полномочия.

«Он (Рютте. — Ред.) в очень сложной ситуации. Он говорит, что продолжит занимать жесткую позицию по Украине, будет продолжать поддерживать ее. Я не думаю, что что-то изменится, но я думаю, что ему будет очень сложно», — прокомментировал Шлангер.

Он также отметил, что роль Столтенберга в НАТО свели к поддержке политики США и Великобритании и проблема заключалась в том, что союзники имеют разногласия, в организации нет единства. Так, считает собеседник издания, генсек «играет роль чирлидера», поддерживая всё, что исходит от Вашингтона и Лондона.

При этом, добавил Шлангер, в отношении ситуации на Украине должны произойти изменения, поскольку Киев проигрывает, а режим президента страны Владимира Зеленского, полномочия которого истекли в мае, будет удержать очень сложно.

«Из США поступают сообщения о разногласиях между Пентагоном и Госдепом. Мы видели это на примере попытки США дать Киеву добро на использование ракет дальнего действия для нанесения удара по России. Мои источники сообщают, что Пентагон выступил против этого. И в администрации [президента Джо] Байдена наметился раскол. Пока в США не будет единодушия, генсеку придется играть роль, по сути, смотрителя за проигранным конфликтом», — резюмировал политолог.

Политолог, бывший офицер Вооруженных сил США Скотт Беннет также 1 октября в разговоре с «Известиями» заявил, что любой человек на посту генсека НАТО будет нацелен на конфронтацию с Россией. Он отметил, что цели Рютте, который предвзято относится к РФ, в кресле генсека НАТО сводятся к насаждению враждебности и агрессии против Москвы без заботы о мире и стабильности.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов, комментируя назначение Рютте «Известиям», в свою очередь, назвал наивными ожидания от нового генсека НАТО изменений политического курса блока.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также выразил уверенность, что НАТО продолжит работу в прежнем русле.

Рютте был главой правительства Нидерландов с 2010 года на протяжении четырех сроков. В 2014 году, после воссоединения Крыма с РФ, политик поддержал введение антироссийских санкций, а после соглашался с необходимостью их сохранения и ужесточения. После февраля 2022 года Рютте призывал ввести личные санкции против российских политических деятелей.