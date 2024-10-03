Врач назвала причины возникновения экземы и способы ускорения процесса лечения

Экзема — это острое или хроническое заболевание кожи, склонное к рецидивам. Это многофакторное заболевание, развитию которого могут способствовать и генетика, и инфекционно-аллергические, и нейроэндокринные причины. Например, химические вещества, лекарственные препараты, потребляемая пища, инфекционные и грибковые агенты. Большое значение отводят патологиям желудочно-кишечного тракта. О причинах и способах лечения «Известиям» 3 октября рассказала врач-косметолог, трихолог, заведующая отделением дерматовенерологии и косметологии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Екатерина Анпилогова.

«Для экземы характерно поэтапное течение клинической картины. В острой стадии наблюдается появление пузырьков на отечно-эритематозном фоне, затем пузырьки превращаются в эрозии с мокнутием и ссыхаются в корочки. Причем по мере стихания старых высыпаний развиваются новые. Всё это сопровождается зудом и жжением, а иногда и болезненностью», — сообщила специалист.

По словам врача, выделяют несколько видов экземы: варикозную, возникающую на фоне нерациональной терапии варикозной болезни и недостаточного ухода за кожей, профессиональную экзему, возникающую на фоне действия на организм профессиональных аллергенов (ртути, солей тяжелых металлов, клея и т.п.), паратравматическую, например, в зоне постоперационных рубцов, чрезмерно сдавливающих кожу гипсовых повязок, а также сикозиформную, себорейную, микробную, роговую и истинную экзему.

«Как правило, экзема является диагнозом, который грамотный дерматолог может «поставить с порога» по внешнему виду кожи. Тем не менее, следует исключать ладонно-подошвенный псориаз, парапсориаз, красный плоский лишай, токсидермию, розовый лишай, дерматомикозы, герпетиформный дерматит Дюринга, болезнь Девержи», — отметила Анпилогова.

В зависимости от степени тяжести кожного процесса врач применяет системную и местную терапию: антигистаминные и детоксикационные препараты, глюкокортикостероиды, антисептические средства, при присоединении вторичной инфекции — антибактериальные препараты. Положительное воздействие оказывает и фототерапия. Крайне важно по возможности максимально избегать контакта с аллергенами и водой, минимизировать стресс, заключила она.

Ранее, 29 сентября, химик-косметолог, основатель бьюти-бренда Roz Mary Наталья Ткаченко рассказала «Известиям» о том, как ухаживать за кожей лица осенью. По ее словам, в это время года следует выбирать мягкие очищающие средства и питательные кремы, у которых большой процент жирной фазы. Кроме того, осенью можно активно пользоваться разнообразными видами масок: тканевыми, кремовыми или гидрогелевыми, добавила косметолог.