Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР авиабомбой ФАБ-3000
Общество
Стало известно об участии некоторых фигурантов дела о «Крокусе» в «Вилаят Хорасан»
Общество
Защита обжаловала продление ареста курьера по делу о хищении средств у Долиной
Армия
Бойцы ВС РФ обнаружили невзведенные мины ВСУ с запиской «Русские, простите»
Общество
Губернатор сообщил о плане восстановить Хабаровский музыкальный театр после пожара
Мир
WP указала на «невиданный» тактический успех ВС России в зоне СВО
Общество
Пленный ВСУ рассказал о размещении украинских подразделений в тубдиспансере
Общество
В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли 34 человека во время пожара в Белгороде
Армия
Силы ПВО сбили за ночь 113 украинских беспилотников над регионами России
Общество
Денежные компенсации за овербукинг предложили сделать обязательными
Мир
ЦАХАЛ сообщила о перехвате подозрительной цели в небе над центром страны
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали до +23 градусов в Москве 3 октября
Общество
ВС РФ доставили гуманитарную помощь жителям приграничного района Курской области
Общество
В Союзе дачников дали рекомендации по уборке осенней листвы на участке
Общество
В РФ арестовали имущество украинского миллиардера Александра Гереги
Происшествия
Губернатор Воронежской области рассказал об уничтожении более 10 украинских БПЛА
Мир
Bloomberg рассказало о планах Канады и стран Европы создать альянс против РФ и КНР

В Союзе дачников дали рекомендации по уборке осенней листвы на участке

Председатель Союза дачников Подмосковья Чаплин: листву можно переработать в компост
0
Фото: TASS/ITAR/Смирнов Владимир
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин 3 октября рассказал в беседе с «Известиями», как выбрать оптимальное время и инструменты для уборки осенней листвы на садовом участке.

Выбор времени уборки осенних листьев зависит от нескольких факторов — местного климата, видов деревьев в саду и личного графика владельца дачи. Однако есть несколько общих рекомендаций, которые помогут выбрать оптимальный момент, заявил эксперт.

«Октябрь-ноябрь — идеальный период для большинства регионов. Это время, когда деревья заканчивают свое осеннее опадание, и у вас есть возможность собрать максимальное количество листвы за один раз. После первых заморозков листья обычно падают более активно. Уборка после этого периода помогает минимизировать количество повторных уборок. «Золотая середина» — если вы живете в районе с мягким климатом, уборку стоит начинать в середине осени и заканчивать по мере опадания листьев», — сказал депутат.

Погода резко и сильно испортится: прогноз на октябрь
Уже в конце сентября в разных регионах страны можно ожидать первый снег

На рынке существует множество инструментов, которые могут сделать задачу уборки осенних листьев более легкой, быстрой и даже приятной, отметил Чаплин.

«Многие современные газонокосилки оснащены функцией сбора листьев. Это удобное решение, если у вас небольшой сад и листья не успевают накапливаться в больших количествах. Несмотря на развитие технологий, старые добрые грабли всё еще актуальны. Современные модели часто оснащены эргономичными рукоятками и гибкими зубьями, что делает процесс уборки более комфортным. Садовые пылесосы: эти устройства не только собирают, но и измельчают листья, превращая их в удобрение. Это отличный способ избавления от листьев с пользой для сада. После сбора листвы их можно переработать в компост. Современные компостеры позволяют ускорить процесс разложения, превращая листья в питательное удобрение для почвы», — сказал он.

По мнению эксперта, лучше убирать листья несколько раз за осень, чем пытаться собрать всё за один раз. Это позволит вам меньше уставать и эффективнее справляться с задачей. Не забудьте надеть рабочие перчатки и маску, особенно если работаете с воздуходувками или пылесосами, заключил собеседник издания.

В конце сентября Чаплин рассказал «Известиям», что розы требуют особенного ухода в осенний период. Опавшие листья вокруг розовых кустов нужно собрать и уничтожить, чтобы предотвратить зимовку вредителей и болезней. Почву вокруг куста полезно аккуратно разрыхлить, чтобы улучшить доступ воздуха к корням. Однако важно не повредить корневую систему, поэтому работать следует с осторожностью, указал депутат.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024