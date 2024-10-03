В Союзе дачников дали рекомендации по уборке осенней листвы на участке

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин 3 октября рассказал в беседе с «Известиями», как выбрать оптимальное время и инструменты для уборки осенней листвы на садовом участке.

Выбор времени уборки осенних листьев зависит от нескольких факторов — местного климата, видов деревьев в саду и личного графика владельца дачи. Однако есть несколько общих рекомендаций, которые помогут выбрать оптимальный момент, заявил эксперт.

«Октябрь-ноябрь — идеальный период для большинства регионов. Это время, когда деревья заканчивают свое осеннее опадание, и у вас есть возможность собрать максимальное количество листвы за один раз. После первых заморозков листья обычно падают более активно. Уборка после этого периода помогает минимизировать количество повторных уборок. «Золотая середина» — если вы живете в районе с мягким климатом, уборку стоит начинать в середине осени и заканчивать по мере опадания листьев», — сказал депутат.

На рынке существует множество инструментов, которые могут сделать задачу уборки осенних листьев более легкой, быстрой и даже приятной, отметил Чаплин.

«Многие современные газонокосилки оснащены функцией сбора листьев. Это удобное решение, если у вас небольшой сад и листья не успевают накапливаться в больших количествах. Несмотря на развитие технологий, старые добрые грабли всё еще актуальны. Современные модели часто оснащены эргономичными рукоятками и гибкими зубьями, что делает процесс уборки более комфортным. Садовые пылесосы: эти устройства не только собирают, но и измельчают листья, превращая их в удобрение. Это отличный способ избавления от листьев с пользой для сада. После сбора листвы их можно переработать в компост. Современные компостеры позволяют ускорить процесс разложения, превращая листья в питательное удобрение для почвы», — сказал он.

По мнению эксперта, лучше убирать листья несколько раз за осень, чем пытаться собрать всё за один раз. Это позволит вам меньше уставать и эффективнее справляться с задачей. Не забудьте надеть рабочие перчатки и маску, особенно если работаете с воздуходувками или пылесосами, заключил собеседник издания.

В конце сентября Чаплин рассказал «Известиям», что розы требуют особенного ухода в осенний период. Опавшие листья вокруг розовых кустов нужно собрать и уничтожить, чтобы предотвратить зимовку вредителей и болезней. Почву вокруг куста полезно аккуратно разрыхлить, чтобы улучшить доступ воздуха к корням. Однако важно не повредить корневую систему, поэтому работать следует с осторожностью, указал депутат.