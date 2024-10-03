Дмитрий Медведев из Курской области стал победителем конкурса «Мастер года» в 2024 году

В День среднего профессионального образования в Тюмени назвали имя победителя Всероссийского конкурса педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года». Им стал преподаватель Курского автотехнического колледжа Дмитрий Медведев. Организаторы конкурса — Минпросвещения России и общероссийский профсоюз образования.

Первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев поздравил всех участников конкурса «Мастер года» с Днем среднего профессионального образования, поблагодарил организаторов этого профессионального состязания, а также правительство Тюменской области.

«Мы проводим конкурс „Мастер года“ уже четвертый раз и видим, как из года в год он становится все интереснее и динамичнее, сколько пользы приносит системе среднего профессионального образования, системе подготовки кадров. Благодарю вас за неравнодушную жизненную позицию, за знания и опыт, которые вы передаете студентам. Спасибо трудовым коллективам колледжей за работу, за их вклад в то, чтобы экономика нашей страны пополнялась квалифицированными молодыми специалистами», — сказал Александр Бугаев.

Первый заместитель министра просвещения Российской Федерации вручил приз победителю конкурса Дмитрию Медведеву.

«Я рад, что являюсь частью уникальной команды мастеров нашей страны и с большой честью принимаю эстафету победы в этом конкурсе. Дорогие коллеги, уважаемые финалисты! Каждый, кто оставил свой след в педагогике, — уже победитель, и я поздравляю всех вас», — сказал Дмитрий Медведев.

«Этот конкурс — открытая площадка для демонстрации лучших примеров педагогического мастерства. Он раскрывает потенциал системы среднего профессионального образования и поддерживает престиж человека труда. Отмечу, что Тюменская область входит в тройку лучших регионов страны по интеграции профессионального образования в экономику», — обратился губернатор Тюменской области Александр Моор.

Победитель получит денежный приз за первое место в размере 200 тыс. рублей и будет назначен советником министра просвещения Российской Федерации на общественных началах, что даст ему возможность внести свой вклад в развитие системы среднего профессионального образования.

Всероссийский конкурс среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» проводится с 2021 года и является площадкой для популяризации передовых идей в области образования, изучения и внедрения наиболее перспективных педагогических практик, а также для повышения престижа педагогических профессий.

Организаторы конкурса «Мастер года» — министерство просвещения Российской Федерации и общероссийский профсоюз образования. В 2024 году в число организаторов входит также правительство Тюменской области. Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.

В этом году конкурс объединил преподавателей и мастеров производственного обучения колледжей из 89 субъектов Российской Федерации, в том числе из воссоединенных регионов страны. Всего в этом году в нем приняли участие 6228 человек.

Подробная информация о финальном этапе конкурса размещена на официальных ресурсах Министерства просвещения Российской Федерации, конкурса «Мастер года» и на сайте Института развития профессионального образования.

Финал конкурса «Мастер года» проходил в рамках Большой учительской недели. С 30 сентября по 7 октября мероприятия Большой учительской недели объединят педагогических работников из всех регионов России. Общая тема всех мероприятий в 2024 году — «Учителя — герои». В основу концепции легла героизация труда педагогов, которые становятся наставниками для детей и ежедневно совершают подвиги в своей профессии, воспитывая будущее успешное поколение.