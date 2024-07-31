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Иран направил в СБ ООН письмо с требованием осудить Израиль за удар по Бейруту

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Фото: REUTERS/Mohamed Azakir
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Совету Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) следует немедленно осудить атаку израильской армии на столицу Ливана и привлечь Израиль к ответственности. Об этом говорится в письме от имени посла и постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, опубликованном 30 июля постпредством Ирана при международной организации и направленном председателю СБ в июле Василию Небензе и генсеку ООН Антониу Гутерришу.

«Совет Безопасности должен безоговорочно и незамедлительно осудить это преступление. Совет Безопасности также должен принять незамедлительные меры в ответ на этот преступный акт, с тем чтобы подобная агрессия, угрожающая региональному миру и безопасности, не повторилась. Израиль должен быть привлечен к ответственности за эти зверства и не может остаться безнаказанным», ― говорится в тексте письма.

Кроме того, в документе подчеркивается, что атака Израиля еще раз демонстрирует неуважение норм и принципов международного права.

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До этого, 30 июля, сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по объектам ливанского движения «Хезболла» в Бейруте. Как уточнили в ЦАХАЛ, это был удар по командиру, ответственному за «убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийства множества других израильских мирных жителей». Сообщалось, что как минимум 68 человек пострадали и один погиб в результате удара Израиля по Ливану. Позднее в ЦАХАЛ сообщили, что при атаке по району Бейрута был ликвидирован один из командиров движения «Хезболла» Фуад Шокр.

В МИД РФ назвали удары Израиля по Ливану грубым нарушением международного права. Также авиаудар по Бейруту осудил исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати.

Позднее телеканал Sky News Arabia сообщил, что «Хезболла» запустила беспилотники в сторону Израиля после атак ЦАХАЛ на Бейрут. В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Ливан имеет законное право ответить на атаку Израиля по столице Ливана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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