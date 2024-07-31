За нас не занимать: банки обяжут тормозить выдачу подозрительных кредитов

Для борьбы с мошенничеством ЦБ предлагает ввести обязательство для банков приостанавливать выдачу кредита , если возникнет подозрение, что клиент подал заявку или одобрил ее под воздействием аферистов. С 25 июля аналогичное требование уже установлено для переводов со счета, теперь планируется распространить эту практику и на сферу кредитования , следует из заявлений главы регулятора Эльвиры Набиуллиной. В банковской ассоциации поддержали такую инициативу. Эксперты полагают, что эта мера позволит защитить многих россиян от попадания в долговую яму, поскольку зачастую размер обязательств, которые вешают на них мошенники, в разы превышают их годовой доход . А кредитным организациям придется активизировать действия по противодействию злоумышенникам.

Кто и как защищает заемщиков

В последние годы ЦБ по поручению президента страны последовательно усиливает меры по поддержке потребителей на рынке финуслуг . Разработано много новых нормативов, которые препятствуют обману клиентов. Причем речь идет как о защите от недобросовестных практик самих банков (установлено требование раскрывать полную стоимость кредита, увеличен периода охлаждения до 30 дней, в течение которых заемщик может отказаться от навязанных услуг и т.д.), так и от мошенников (например, самозапрет на кредиты).

В конце июля вступил в силу закон, который защищает людей от действий мошенников при переводе средств . Если такая операция осуществляется на подозрительный счет, включенный в специальную базу ЦБ, то банк должен приостановить ее на два дня. Причем сделать это, даже когда клиент настаивает на переводе. Если кредитная организация не сделала этого, то ей придется возместить все похищенные средства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Теперь такой же механизм предлагается ввести для борьбы с кредитным мошенничеством . Эту тему на пресс-конференции в минувшую пятницу подняла глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

— Мы действительно обсуждаем меры, чтобы банки в качестве заслона от мошенников применяли антифрод-процедуры на всех этапах выдачи кредита . И если банк подозревает, что человек оформляет деньги под влиянием злоумышленников, то должен срабатывать период охлаждения, точно так же, как он действует теперь по подозрительным переводам, — подтвердили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

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Там уточнили, что защитные меры должны работать в отношении всех клиентов, а не только пожилых людей (такие предложения обсуждались в 2019 году. — «Известия»).

— На уловки злоумышленников попадают люди разных возрастов и социального статуса, профессии или дохода . И пожилые, и молодые, и люди с учеными степенями, и сотрудники банков, — объяснили в пресс-службе ЦБ.

Какие кредиты считаются подозрительными

Некоторые подробности о предполагаемой мере раскрыла председатель Центробанка во вторник, 30 июля. По ее словам, одной из проблем с точки зрения кредитного мошенничества является «чисто социальная инженерия, когда человека побуждают взять кредит и передать деньги мошенникам».

— Такие случаи у всех на счету, часто речь идет о миллионах рублей, — подчеркнула Эльвира Набиуллина.

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Она сообщила, что регулятор подготовил предложения, чтобы защитить людей. Так, предполагается ввести приостановку выдачи кредита на два дня, как это сейчас уже происходит с переводами, если сумма достаточно крупная. Например, от 200 тыс. рублей , уточнила глава ЦБ. И по более скромным заимствованиям, сказала Эльвира Набиуллина, также «нужен зазор» до перечисления денег, хотя бы в несколько часов . По ее словам, всё это обсуждается с банками и экспертами, но делать это нужно. В таких ситуациях каждый час в прямом смысле на счету.

— Мы видим, что банки научились выдавать кредит практически мгновенно. Это удобно для людей — быстро получить кредит, но нельзя делать это вслепую. Если банк подозревает, что заемщик зомбирован мошенниками, нужен период охлаждения, чтобы человек мог разобраться , — пояснила глава ЦБ.

Сколько теряют банки и их клиенты из-за аферистов

Действительно, кредитное мошенничество становится всё большей проблемой, как для людей, так и для самих банков. По статистике регулятора, отмечала этой зимой Эльвира Набиуллина, каждый четвертый рубль, похищенный из банков, — это заемные средства . При этом есть организации, у которых даже половина похищенных денег — те, что люди взяли в долг.

Важно отметить, что потери банков — понятие относительное. В случае, когда люди берут взаймы под воздействием мошенников, кредитные организации подают в суд на заемщиков поневоле . И людям приходится потом подолгу выплачивать деньги, хотя для них эта нагрузка является чрезвычайно тяжелой, отметила руководитель проекта «За права заемщиков» Народного фронта, координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева. Часто на удочку мошенников попадаются пенсионеры с довольно скромными доходами.

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Проблема есть, ее масштабы растут, подтвердила вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Яна Епифанова. Банки фактически получают проблемную задолженность и теряют лояльность клиентов. И для людей это более чем очень серьезно.

— Гражданин не только теряет свои деньги, но еще и остается должен банку , — рассказала она. — Такие кредиты часто становятся невозвратными, портят кредитную историю и ухудшают финансовое положение заемщика.

Вариаций заставить человека оформить на себя заемные средства и перевести их аферисту множество. Классических вариантов два . Первый: человеку звонит «сотрудник банка» и заявляет, что на него оформили кредит, поэтому нужно взять еще один для разоблачения мошенников. Второй: после взлома личного кабинета человеку звонят аферисты как представители банка и под тем или иным предлогом просят сообщить коды, которые приходят ему в СМС. Жертва и не подозревает, что, называя эти цифры, одобряет выдачу ему кредита, который потом переводится на счета, подконтрольные злоумышленникам.

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Есть и «сериальные» пострадавшие, когда людей, подверженных внушению, мошенники обрабатывают по полной и ведут порой неделями , каждый раз усиливая давление, рассказала Евгения Лазарева:

— В таких эпизодах жертвы сначала лишаются накопленного, потом заемного, а уже следом продаются имущество и жилье.

И чем дальше раскручивается схема, тем больше уговаривают людей сделать всё максимально быстро и скрытно, уточнила эксперт. Распространены даже случаи, когда у банка возникают подозрения в несамостоятельности действий клиента и его приглашают в отделение, куда он приезжает с куратором от аферистов. И даже в этих условиях люди настаивают, что добровольно берут кредит .

Кто ответит за кредит, запрошенный под воздействием​ мошенников

Глава ЦБ считает, что период охлаждения даст человеку время передумать. Но эксперты с этим не соглашаются . Так, по мнению Евгении Лазаревой, мало шансов, что приостановка подействует именно на жертву мошенников, которая заподозрит неладное и передумает. Именно в силу того, что ее постоянно ведут мошенники. Однако сам по себе период охлаждения увеличивает вероятность того, что состояние человека заметят его близкие или знакомые и прервут цепочку прессинга . Или другие обстоятельства нарушат планы аферистов и помешают завершить операцию.

Но механизм может быть эффективным, уверена эксперт, поскольку нацелен в первую очередь на банки.

— Если организация не приостановит выдачу подозрительного кредита, а заемщик будет освобожден от обязательств по нему, как это установлено для переводов, то это будет мотивировать усилить защиту против мошенников , — отметила Евгения Лазарева.

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Она привела аргумент, что и сейчас никто не мешает банку отказать заемщику, если он усматривает подозрительные признаки, но он боится потерять клиента.

— И ничто не мешает ему в случае, если деньги получат мошенники, по суду требовать выплаты с жертвы, которая действовала под воздействием мошенников, — считает представитель ОНФ.

Если банку придется нести ответственность за выдачу кредита, который имеет признаки подозрительного, и он не будет перекладывать ответственность на слабую сторону в лице заемщика, то будет более внимательно относиться к процедуре проверки, отметила эксперт.

И Яна Епифанова из АБР согласна, что предложенный механизм может быть эффективным. Мнение разделяют другие эксперты и юристы, опрошенные «Известями». Важно, каким образом будет регулироваться порядок, отметил старший консультант юрфирмы О2 Consulting Арсен Симонян.

Например, в случае с переводами важнейшей мотивацией для банка является то, что если они не приостановят подозрительную транзакцию, которая попадает под установленные законом критерии, то должны будут возместить ущерб клиенту.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— Вполне вероятно, что Банк России предложит банкам перечень признаков, которые будут маркерами для определения кредитного мошенничества , — прокомментировала Яна Епифанова. — Полагаем, что банк должен нести ответственность только в случае, если при наличии установленных признаков «мошеннического» кредита клиенту не был предоставлен период охлаждения.

По мнению Арсена Симоняна, признаком для приостановки операций может быть затруднение заемщика назвать точную цель кредита. И в этом смысле банки могут ввести некий опросник, который поможет выявить, насколько самостоятельно человек обращается за деньгами.

— Часть признаков, действующих сейчас для переводов, к кредитам неприменима . Поэтому признаки нужно устанавливать, но это сделать чуть сложнее и нацелены они должны быть на выявление целей, под которые берется кредит. Косвенные признаки можно сделать по аналогии с переводами, та же самая нехарактерная телефонная активность , — согласилась ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова.

Механизм противодействия кредитному мошенничеству будет не столько направлен на защиту потенциального заемщика, сколько основан на подозрениях в нецелевом назначении кредита, поддержал доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян.