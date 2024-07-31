Терпение и труд: время ненормированной работы могут ограничить 120 часами в год

Время ненормированной работы хотят ограничить 120 часами в год. С такой инициативой выступили в Госдуме. Норма может оказаться полезной, поскольку работодатели нередко злоупотребляют своим положением. При этом частые переработки способны привести к профессиональному выгоранию и серьезным проблемам со здоровьем. Однако предложенный законопроект не объясняет, как будет подсчитываться отработанное время. А для реализации его положений потребуется жесткий контроль. «Известия» выяснили, как планируют защищать права работников.

Уберечь от злоупотреблений

В Госдуме предложили ограничить время ненормированной работы 120 часами в год. Соответствующий законопроект внесли в нижнюю палату парламента. Документ разработан для защиты законных прав и интересов сотрудников на отдых и установленную законодательством продолжительность рабочего времени.

Ненормированный рабочий день, согласно Трудовому кодексу, — это особый режим, при котором отдельные сотрудники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за рамками установленной для них продолжительности рабочего времени.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В отличие от сверхурочных работ, предполагающих повышенную оплату или предоставление дополнительного времени отдыха, продолжительность ненормированного рабочего дня законом не ограничена. В качестве компенсации за такой труд сегодня предусмотрен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск длительностью не менее трех календарных дней.

« При этом законодательно не устанавливается никакой связи между фактически отработанным временем за пределами рабочего дня и продолжительностью предоставляемого за это работнику дополнительного отпуска. Трехдневный отпуск может получить как работник, ни разу не привлекавшийся к работе после окончания своего рабочего времени, так и тот, который значительно «переработал», — указывается в документе.

Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin

Это, по мнению авторов инициативы, нередко приводит к трудовым спорам. Причем работников не устраивает не сам факт ненормированного рабочего дня, а отсутствие учета фактически отработанного времени. Работник может практически жить на работе за три дополнительных выходных, поскольку работодатель не стремится увеличивать длительность отпуска.

«Всё это свидетельствует о необходимости законодательного ограничения продолжительности ненормированного рабочего дня. Ведь в конечном счете это приводит к повышенной нагрузке на систему здравоохранения, убыли населения, разрушению института семьи и падению рождаемости», — утверждается в документе.

Для решения этой проблемы предлагается ограничить возможность ненормированной работы 120 часами в год. Также положения законопроекта устанавливают необходимость точного учета времени, фактически отработанного за пределами рабочего дня, в зависимости от которого будет предоставляться дополнительный отпуск.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Данные положения не будут распространяться на руководителей организаций, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов компаний, заключавших трудовые договоры.

Что говорит статистика

Иллюстрируя проблему переработок, авторы законопроекта приводят статистику. Согласно исследованию аналитического центра сервиса для управления бизнесом «Битрикс24», проведенного в 2021 году, почти половина россиян была вынуждена работать сверхурочно (47%). В свою очередь, в 2022 году в опросе платформы по поиску работы SuperJob о регулярных переработках сообщили более 50% респондентов.

К 2024 году показатель увеличился еще больше. По сведениям портала «Работа.ру», регулярно трудиться сверх нормы приходится сотрудникам 60% российских компаний. В среднем граждане тратят на дополнительную работу 21,2 часа в месяц.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Между тем переработки негативно сказываются на здоровье россиян. Увеличение продолжительности работы повышает риск развития инсульта на 35%, смерти от ишемической болезни сердца на 17%, отмечается в пояснительной записке к проекту закона. Особенно сильно переработки сказываются на здоровье мужчин.

Есть у проблемы и социальный аспект. Частая работа сверх нормы приводит к нехватке времени на общение с семьей, что нередко провоцирует разводы. Да и вступают в брак люди, проводящие всё свое время на работе, куда менее охотно.

Опасная традиция

Переработки являются одним из наиболее распространенных факторов возникновения профессионального выгорания , предупреждает психолог, преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Сапкин. Риск выгореть есть у каждого — от кассиров в супермаркетах до менеджеров в офисах.

— Во множестве вполне респектабельных компаний существует так называемая корпоративная культура, поощряющая задержки на работе на лишние два часа, а то и выход на работу из отпуска. Это чудовищное нарушение психогигиены, которое рано или поздно приводит к тому, что сотрудник выгорает, — объясняет эксперт. А это, в свою очередь, повышает риск развития депрессии.

Фото: TASS/dpa/Jonas Walzberg

На привлечение сотрудников к ненормированной работе часто есть объективные причины, например, острый дефицит персонала, в результате которого сотрудников переводят на работу в несколько смен. Однако куда чаще дополнительные рабочие часы заявляются как элемент корпоративной культуры, согласна руководитель кадровой службы в компании «РосКо – Консалтинг и аудит» Ольга Борисова.

Фактически, с переходом России к рыночной экономике большинство граждан систематические перерабатывают, подтверждает кандидат экономических наук, доцент Государственного университета управления Светлана Сазанова. Явно или неявно руководство поощряет сотрудников, демонстрирующих свою преданность организации путем задержек на работе или приходящих раньше его начала.

— Другие подчиненные, видя подобное поведение коллег, понимают, что переработки являются конкурентным преимуществом последних, поэтому начинают копировать их поведение, стремясь удержать рабочее место или сохранить благосклонность руководителя, — объясняет эксперт.

Вредное производство

Работодателям такая корпоративная «традиция» выгодна, поскольку позволяет не оплачивать сверхурочную работу, а вот сотрудникам — нет, подчеркивает Ольга Борисова.

— Регулярные переработки нарушают баланс между личной жизнью и рабочей. Растет уровень стресса, повышается производственный травматизм, фиксируется рост сердечно-сосудистых заболеваний — это нельзя счесть полезным для общества и государства в целом, — указывает она.

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Сегодня сотрудники, находящиеся на грани выгорания, составляют значительную часть рабочей силы, отмечает эксперт по управлению человеческими ресурсами, член Ассоциации консультантов по подбору персонала Диана Махмутова.

— По данным различных исследований, большинство россиян слишком часто работают сверхурочно, что негативно сказывается на их физическом и психическом здоровье. Хронический стресс, усталость, снижение мотивации — всё это последствия чрезмерных переработок , — предупреждает эксперт.

Фото: Getty Images/Maskot

Люди часто не задумываются об опасности регулярных переработок, утверждает HR-консультант. Однако они провоцируют снижение иммунитета и проблемы со сном.

Кроме того, эмоциональное выгорание приводит к ухудшению конечного результата работы сотрудника — снижается как эффективность работы конкретного человека, так и ее качество , обращает внимание директор по маркетингу сервиса поиска подработки и постоянной работы DKRS Максим Герасимов.

— Так что здесь мы можем однозначно говорить о том, что такая инициатива, как ограничение количества переработок, полезна, причем в том числе и для бизнеса, по той причине, что отдохнувший работник работает лучше, — заключает он.

Проблемы подсчета

Однако есть у законопроекта и минусы, указывает член центрального совета независимого профсоюза «Новый труд» Денис Зоммер. Подход к подсчету переработок, по его словам, полностью «отдан на откуп» работодателю. При этом перерабатывает в той или иной мере практически каждый сотрудник. Например, приезжая заранее, чтобы вовремя заступить на смену, или же уходя существенно позже ее официального завершения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Законопроект предполагает, что работодателя обяжут обращать на это внимание, но механизм реализации толком не прописан, а значит декларативен, — подчеркивает эксперт. В предложенной парламентариями инициативе нет четкого понимания того, как можно повлиять на недобросовестных собственников или руководителей, чтобы побудить их исполнять новую норму.

Предложение парламентариев является важным и правильным, но вызывает вопросы, важнейший из которых — подсчет переработок , согласна Диана Махмутова.

— Для этого могут использоваться как традиционные методы, такие как табели учета рабочего времени, так и современные системы мониторинга, например специальные программы и приложения, которые позволяют фиксировать время входа и выхода сотрудника на рабочее место, а также учет времени, проведенного за конкретными задачами , — предполагает она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Еще одна проблема — разница в выработке, которую может выдержать каждый отдельно взятый человек , обращает внимание Максим Герасимов.

— Кто-то может выдерживать большую нагрузку, кто-то меньшую, для кого-то нормально взять для себя сверхурочную работу с дополнительными выплатами. Искусственно ограничивая объем переработок для каждого человека, мы в том числе ограничиваем его возможности зарабатывать, — предупреждает эксперт.

Перераспределение задач

Рядовым работникам инициатива парламентариев может быть полезна, допускает Ольга Борисова. Она позволит повысить формальный уровень защищенности права на справедливую оплату, нормальные условия труда и отдых. При этом топ-менеджменту придется думать, как по-новому организовать рабочие процессы, чтобы сохранить производительность труда, не нарушая закон.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Например, решать проблему нехватки рабочих рук за счет подготовки молодых специалистов конкретно для своего бизнеса. Или пересматривать перспективные планы развития, чтобы исключить «перегрев» персонала , — отмечает собеседница «Известий». В противном же случает не исключены претензии со стороны государственной инспекции труда, чреватые административными штрафами и «заморозкой» деятельности.

Реализация законопроекта не осложнит трудовой процесс, считает Денис Зоммер. Работодатели, и ранее соблюдавшие нормативы рабочего дня для сотрудников, продолжат делать это и дальше. Те же, кто требовал переработок, не будут соблюдать и новый закон.

— Законопроект сам по себе правильный, его стоит поддержать, но механизм и жесткость его исполнения вызывают глубокие сомнения, — полагает собеседник «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Тем не менее ограничение времени ненормированной работы является важным шагом к улучшению условий труда и заботе о здоровье сотрудников, подчеркивает Диана Махмутова.

— Несмотря на возможные сложности, внедрение этого закона имеет большое значение для благополучия работников, способствуя улучшению их рабочего и жизненного баланса, — резюмирует она.