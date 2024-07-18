Трудовой тираж: спрос на вахтовиков подскочил на 70%

Спрос на вахтовых сотрудников за II квартал вырос почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Известиям» в сервисах по поиску работы. Лидером по приросту вакансий стала сфера строительства промышленных и инфраструктурных объектов — количество предложений от работодателей выросло более чем в четыре раза. О том, почему растет спрос на вахтовиков и где в борьбе за них предлагают самые высокие зарплаты, — в материале «Известий».

Какие вахтовики нужны

Спрос на штукатуров, готовых работать вахтовым методом, во II квартале 2024 года вырос в 5,7 раза, на штамповщиков-вахтовиков — в 4,9 раза, на монолитчиков — в 4,5 раза . Таковы данные сервиса «Авито Работа». Всего же российские работодатели разместили вакансий для специалистов-вахтовиков на 69% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Сфера строительства промышленных и инфраструктурных объектов стала лидером по приросту новых предложений о работе вахтой. Число таких вакансий выросло более чем в четыре раза за год, то есть плюс 302% , — отметили в компании. — В среднем соискателям на вахтовые позиции в этой сфере во II квартале этого года готовы были предложить 136 657 рублей ежемесячно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В пресс-службе сервиса сообщили, что в сфере строительства работодатели стали искать сотрудников на вахтовые вакансии на 84% активнее. Другими популярными отраслями, где требуются сотрудники на вахту, стали производство, добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство. Специалисты-вахтовики в этих сегментах за год стали востребованнее в 1,5 раза (+51%). Эти же сферы остаются самыми массовыми — доля предложений о работе в этих отраслях составила 29% от общего числа вахтовых вакансий. Кроме того, более чем в два раза за год (+109%) возрос спрос работодателей вахтовиков в сфере курьерской доставки.

Согласно сервису hh.ru, больше всего вахтовых вакансий открыто в Башкирии, Красноярском крае, Иркутской области, Москве и Свердловской области. По данным этой компании, за первое полугодие 2024 года количество вакансий для вахтовиков выросло более чем на треть (32%) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и приблизилось к полумиллиону (460,5 тыс.).

В сервисе Superjob отметили, что вахтовый метод работы в июле чаще всего предлагают компании, работающие в сфере строительства, добыче сырья, промышленности и производстве, перевозок и логистики.

А согласно данным hh.ru, чаще всего работу вахтой предлагают водителям (18% от всех вахтовых вакансий), машинистам (10%), разнорабочим (6%), сварщикам (5%), токарям (5%), слесарям (4%), упаковщикам (3,4%), электромонтажникам (3,3%), монтажникам (3%) и прорабам (2,5%).

Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova

— Примечательно, что в единичных случаях работодатели готовы приглашать на вахту журналистов, психологов, фотографов, event-менеджеров, главных врачей и юристов, — рассказали в hh.ru.

Почему растет потребность

Обратная сторона низкой безработицы, которая сейчас фиксируется в России, — это дефицит кадров , обратил внимание доцент Института общественных наук РАНХиГC, координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики Александр Воротников.

— Есть территории, где он ощущается особенно сильно, например, Арктическая зона. Восполнить дефицит кадров можно различными способами: подготовка специалистов на месте, приглашение из других регионов, привлечение молодых специалистов, — сказал он. — И вахтовый метод дает быстрый эффект восполнения недостающих кадров и активно применяется в мировой практике.

Он привел в пример ситуацию в Заполярье — там рост доли вахтовых сотрудников в общей численности занятых обусловлен низкой плотностью населения, отсутствием местных квалифицированных кадров и экстремальными условиями , которые затрудняют адаптацию приезжих к климату и формирование постоянного трудового контингента.

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Стремительный рост потребности в вахтовиках показывает, что рынок труда активно реагирует на потребности в строительстве и производственных отраслях, где требуются специалисты для реализации крупных проектов, отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Александр Сампетов.

— Вахтовый метод позволяет компаниям эффективно решать проблемы нехватки рабочей силы в удаленных регионах и городах с наиболее выраженным дефицитом кадров, — пояснил он.

А директор по развитию CRM-системы Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru) Марина Хадина отметила: мнение, что вахта не пользуется популярностью среди соискателей из-за тяжелых условий работы, устарело.

— По итогам 2023 года мы можем говорить лишь о 7% отказов от вахтовых вакансий, — сказала она. — Для сравнения: условия работы стали поводом для отказа от трудоустройства в 8% вакансий со стандартным полным днем и в 10% — с посменной занятостью.

То есть сейчас вахтовики понимают свою востребованность и выбирают наиболее подходящие им условия.

— Период, когда люди отправлялись «на севера» вопреки всему и исключительно ради заработка, уходит в прошлое, — сказала Марина Хадина. — Для нынешнего вахтовика важны не только деньги, но и другие факторы. И наряду с условиями работы большую роль в принятии предложения о работе играет репутация бренда работодателя.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Вахтовый метод с некоторых пор вошел в новые для этого типа занятости индустрии, констатировала Марина Хадина.

— Если раньше вахта плотно ассоциировалась только с отраслью добычи полезных ископаемых, то сегодня такие вакансии открывают и другие работодатели: это телеком, научно-техническая и проектная деятельность, медицина, недвижимость , — перечислила она.

Сколько платят вахтовикам

Вахтовый метод, традиционно используемый в добывающих отраслях и энергетике, действительно расширяется на новые области из-за острой нехватки кадров, подтвердил и директор практики «Операционная эффективность» консалтинговой компании Strategy Partners Денис Тверской. По его данным, в Северо-Западном федеральном округе количество вакансий для вахтовых работников выросло на 57% по сравнению с предыдущим годом. При этом в Санкт-Петербурге рост составил 61%, а в Ленинградской области — 138%.

— Всё больше людей выбирают вахту для увеличения дохода за короткий период. Например, в Ненецком автономном округе зарплата за год выросла на 75 тыс. рублей, достигнув 180 тыс. рублей, а слесарю станка с числовым программным управлением могут предложить 120–130 тыс. рублей вместо 70–75 тыс. на прежнем месте, — рассказал он.

По данным «Авито Работы», сейчас наиболее высокую оплату труда для вахтовиков предлагают в Калининграде. Здесь средняя зарплата для новых сотрудников-вахтовиков составила 151 768 рублей в месяц, ее рост составил почти треть за год. В этом регионе такие специалисты задействованы на строительных проектах и инфраструктурных объектах, включая строительство дорог, мостов и промышленных комплексов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На втором месте по уровню зарплат для вахтовиков находится Томск. Там средняя предлагаемая зарплата составила 150 695 рублей в месяц, и ее увеличение за год также составило почти треть. Третье место занял Иркутск — здесь соискателям-вахтовикам готовы предложить в среднем 150 172 рубля в месяц, что на 28% выше, чем во II квартале прошлого года.

А выше 140 тыс. рублей в месяц на вахтовые позиции соискателям предлагают также в таких сибирских городах, как Новокузнецк, Новосибирск, Барнаул, Омск и Тюмень.

По данным hh.ru, медиана заработной платы, которую в России предлагают вахтовикам, составляет 142 500 рублей. Это на 30,7 тыс. рублей больше, чем год назад.