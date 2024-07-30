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Российскому певцу Иракли запретили въезд в Латвию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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МИД Латвии принял решение о запрете на въезд в страну российскому певцу грузинского происхождения Ираклию Пирцхалаве, выступающему под псевдонимом Иракли. Об этом 30 июля сообщила глава латвийского внешнеполитического ведомства Байба Браже в соцсети Х (бывш.Twitter).

«Я приняла решение включить Ираклия Пирцхалаву в список нежелательных лиц (персона нон грата) для Латвийской Республики и запретить ему въезд в Латвию на неопределенный срок», — написала она.

Министр уточнила, что решение принято в соответствии с ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции. Согласно документу, иностранцу могут запретить въезд в Латвию, если компетентные государственные органы полагают, что он представляет угрозу национальной безопасности страны или общественному порядку.

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В декабре прошлого года Иракли отказали во въезде в Молдавию, потому что он якобы не смог выполнить условия для въезда в страну.

В августе 2023 года певец сообщил «Известиям», что на родине, в Грузии, его затравили за дружбу с россиянами. Он пожаловался, что люди атаковали его в соцсетях, из-за чего ему пришлось отменить организованную им международную выставку недвижимости в Грузии.

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