Реклама
Прямой эфир
Общество
СК опубликовал кадры допроса задержанного директора «Пиро-Росс»
Общество
В Тверской области три дня идут поиски матери с ребенком
Общество
Источник назвал причину пожара в многоэтажном доме в Красногорске
Мир
Польский вертолет потерял взрыватель от ракеты при патрулировании границы
Общество
Сын Игоря Ясуловича рассказал об улучшении состояния актера
Происшествия
Детский сад поврежден при обстреле ВСУ Киевского района Донецка
Мир
Певца Иракли затравили в Грузии за дружбу с россиянами
Мир
На юго-западе Франции загорелось зернохранилище Sica Atlantic
Политика
В ГД допустили наличие планов у США ввести союзные войска на Украину
Общество
Десять самолетов ушли на запасные аэродромы на время закрытия Внуково и Домодедово
Недвижимость
Средняя цена квартир на вторичном рынке в Москве за месяц выросла на 2 млн рублей
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о распространении нового штамма коронавируса EG.5 в России
Мир
Умер испытатель «космического мотоцикла» космонавт Александр Викторенко

Певца Иракли затравили в Грузии за дружбу с россиянами

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Певца Ираклия Пирцхалаву, известного как Иракли, затравили в Грузии из-за дружбы с россиянами. Об этом он рассказал 10 августа в беседе с «Известиями».

«На меня была атака людей в соцсетях, кто ругал меня последними словами», — сказал он.

В июле он организовал международную выставку недвижимости в Грузии, куда переехал три года назад и где открыл ресторан и агентство недвижимости. Однако мероприятие пришлось отменить под давлением оппозиционеров.

«Была претензия относительно того, что в моем ресторане в Батуми звучит русская музыка. Мой ресторан посещают люди разных национальностей, и там выступают артисты со всего мира и музыка звучит на разных языках. Все собираются вместе, поют, играют, танцуют, веселятся. У нас атмосфера интернациональной любви», — сказал Иракли.

Братские отношения: как Россия помогла осетинам
Операция российской армии восстановила порядок в регионе

Ранее 10 августа актера Виталия Гогунского не пропустили через границу Грузии. Об этом рассказал директор артиста Табриз Шахиди. По его словам, актеру запретили въезд по политическим причинам.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023