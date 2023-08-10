Певца Иракли затравили в Грузии за дружбу с россиянами

Певца Ираклия Пирцхалаву, известного как Иракли, затравили в Грузии из-за дружбы с россиянами. Об этом он рассказал 10 августа в беседе с «Известиями».

«На меня была атака людей в соцсетях, кто ругал меня последними словами», — сказал он.

В июле он организовал международную выставку недвижимости в Грузии, куда переехал три года назад и где открыл ресторан и агентство недвижимости. Однако мероприятие пришлось отменить под давлением оппозиционеров.

«Была претензия относительно того, что в моем ресторане в Батуми звучит русская музыка. Мой ресторан посещают люди разных национальностей, и там выступают артисты со всего мира и музыка звучит на разных языках. Все собираются вместе, поют, играют, танцуют, веселятся. У нас атмосфера интернациональной любви», — сказал Иракли.

Ранее 10 августа актера Виталия Гогунского не пропустили через границу Грузии. Об этом рассказал директор артиста Табриз Шахиди. По его словам, актеру запретили въезд по политическим причинам.