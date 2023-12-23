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Российскому певцу Ираклию Пирцхалаве отказали во въезде в Молдавию

Canal5: российского певца Иракли не пустили в Молдавию на собственный концерт
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Российскому певцу грузинского происхождения Ираклию Пирцхалаве отказали во въезде в Молдавию. Об этом 23 декабря сообщает молдавский Canal5 со ссылкой на пресс-секретаря пограничной полиции Раису Новичку.

«Представители пограничной полиции отказались отвечать на наши уточняющие вопросы относительно происхождения условий, которые не выполнил известный переводчик. При этом наши источники среди организаторов концерта говорят, что все документы были в порядке», — сообщают журналисты.

Новичка рассказала каналу, что артист бы не смог выполнить условия для въезда в страну. При этом на вопрос журналистов о том, о каких именно условиях идет речь, представители пограничной полиции не ответили. Источники канала из числа организаторов концерта указали, что все документы были в порядке.

Сам певец пока не комментировал запрет на въезд в Молдавию, который в отношении него ввели власти Кишинева.

Отмечается, что в этот день певец должен был участвовать в концерте в молдавском городе Орхей, а затем, 24 декабря, у него было запланировано выступление в городе Бельцы.

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Ранее, 10 августа, певец сообщил «Известиям», что на родине — в Грузии его затравили за дружбу с россиянами. Он пожаловался, что люди атаковали его в соцсетях. Например, в июле он организовал международную выставку недвижимости в Грузии, куда переехал три года назад и где открыл ресторан и агентство недвижимости. Однако мероприятие пришлось отменить под давлением оппозиционеров.

До этого, 8 августа, певец во время концерта в Екатеринбурге предложил слушателям «переименовать» песню «Лондон – Париж» в «Волга – Иртыш» в качестве импортозамещения. Позже артист отметил, что это шутка. Он рассказал, что считает недопустимым политизировать искусство, а также спорт.

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