Иракли «переименовал» песню «Лондон – Париж» в «Волга – Иртыш»
Певец Иракли Пирцхалава во время концерта в Екатеринбурге предложил слушателям «переименовать» песню «Лондон – Париж» в «Волга – Иртыш».
«У нас импортозамещение началось, поэтому неполиткорректно. Предлагаю переименовать «Лондон – Париж» в «Волга – Иртыш», — приводит его слова сайт kp.ru.
Позже артист отметил, что это шутка. Он рассказал, что считает недопустимым политизировать искусство, а также спорт.
Ранее, 13 апреля, мэр Киева Виталий Кличко рассказал о переименовании названий станций метро в городе, связанных с Россией и Белоруссией.
В частности, он предложил изменить название станции «Минской», синей ветки на севере Киева, на «Варшавскую».