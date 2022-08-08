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Иракли «переименовал» песню «Лондон – Париж» в «Волга – Иртыш»

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Певец Иракли Пирцхалава во время концерта в Екатеринбурге предложил слушателям «переименовать» песню «Лондон – Париж» в «Волга – Иртыш».

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«У нас импортозамещение началось, поэтому неполиткорректно. Предлагаю переименовать «Лондон – Париж» в «Волга – Иртыш», — приводит его слова сайт kp.ru.

Позже артист отметил, что это шутка. Он рассказал, что считает недопустимым политизировать искусство, а также спорт.

Ранее, 13 апреля, мэр Киева Виталий Кличко рассказал о переименовании названий станций метро в городе, связанных с Россией и Белоруссией.

В частности, он предложил изменить название станции «Минской», синей ветки на севере Киева, на «Варшавскую».

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