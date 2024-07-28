Экс-глава МВД Великобритании поборется за пост лидера Консервативной партии

Пател обещает предоставить членам Консервативной партии «гораздо большее право голоса» при формулировании политики и уверяет, что консерватизм как явление «не потерпел неудачу», несмотря на результаты всеобщих выборов. К тому же она сторонник подхода к управлению партией снизу вверх, а не сверху вниз.

«Я восхищаюсь лояльностью и преданностью наших членов партии, за которые они получают слишком мало благодарности. Я бы дала им гораздо больше возможностей проявить свой голос и роль в политике, в совете партии и с демократически избранным председателем партии», — заявила она, обращаясь к рядовым членам партии.

Пател стала пятым депутатом, официально принявшим участие в конкурсе на пост лидера консерваторов после Роберта Дженрика, Мела Страйда, Джеймса Клеверли и Тома Тугендхата.

22 июля телеканал Sky News сообщил, что имя нового лидера оппозиционной Консервативной партии будет оглашено 2 ноября. Партия заявила, что бывший премьер-министр Великобритании, который привел консерваторов к самому крупному поражению в их истории, останется исполняющим обязанности лидера до этой даты.

В результате выборов в Британии консерваторы впервые за 14 лет потерпели сокрушительное поражение, набрав всего 98 мест (что на 217 меньше, чем после прошлых выборов в 2019 году). Их соперники из партии лейбористов забрали 380 мест в парламенте, что на 194 больше, чем пять лет назад.

В должность премьер-министра Великобритании 5 июля вступил лидер лейбористов Ким Стармер. Он также выступил перед своей резиденцией на Даунинг-стрит с заявлением, отметив грядущие изменения политической силы. В тот же день он сформировал новое правительство.

Тогда же предыдущий премьер-министр королевства Риши Сунак заявил, что уходит в отставку с должности главы правительства Великобритании после проигрыша его Консервативной партии на выборах в парламент. Он рассказал, что покинет и пост лидера партии, когда будет назначен преемник. Сунак отметил, что слышит гнев и разочарование населения Великобритании.