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Двое взрослых и ребенок пострадали в Белгородской области при атаке дронов ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Мужчина, женщина и ребенок 11 лет пострадали в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на районы Белгородской области. Вечером 27 июля губернатор Вячеслав Гладков сообщил уточненную информацию о пострадавших и повреждениях.

По его словам, в селе Илек-Пеньковка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на легковой автомобиль были ранены два мирных жителя. После атаки они поехали домой в Грайворонский округ, но позже, почувствовав недомогание, вызвали скорую помощь.

«Мужчина с минно-взрывной травмой и контузией бригадой скорой доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Его супруга, которая в момент атаки была с ним, отказалась от госпитализации, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно», — сообщил губернатор в Telegram-канале.

Он добавил, что в поселке Политотдельский от атаки беспилотника пострадал 11-летний ребенок. Там дрон сбросил взрывное устройство на парковку: одно транспортное средство получило осколочные повреждения, во втором произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Спустя некоторое время после атаки ребенок почувствовал ухудшение состояния и обратился за медпомощью.

«Его доставили в детскую областную клиническую больницу. После обследования и оказания медицинской помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение», — написал Гладков.

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Ранее в этот день губернатор региона сообщил о гибели мирного жителя после обстрела ВСУ села Бочковка в Белгородской области. Мужчина скончался по дороге в больницу от полученных ранений.

Утром 27 июля Минобороны РФ сообщило, что за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью три украинских беспилотника. Еще один дрон ВСУ был сбит около 07:50 мск.

Накануне в результате обстрела украинских боевиков в Бочковке также пострадала женщина. Ее госпитализировали в одну из больниц Белгорода с минно-взрывной травмой, осколочным ранением руки и баротравмой. Также в этом селе получили повреждения здание сельскохозяйственного предприятия и линия электропередачи.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе.

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