Власти Испании вынудили экипаж фрегата «Штандарт» выйти в открытое море

Российский исторический фрегат «Штандарт» держит курс в открытое море — команда вынуждена вести судно за пределы территориальных вод Испании согласно распоряжению морской администрации порта, сообщил «Известиям» вечером 27 июля капитан корабля Владимир Мартусь.

«Морская администрация, выслушав наши доводы, к сожалению, не встала на нашу сторону, несмотря на то, что мы нуждаемся в запасных частях для генератора, что у нас недостаточный запас воды и еды. К сожалению, мы должны исполнять распоряжение морской администрации и сейчас мы идем за 12-мильную зону. Попробуем оттуда еще раз объяснить сложность ситуации», — рассказал он.

Мартусь добавил, что команде было приятно увидеть помощь местных жителей. Небольшой экипаж «Штандарта» с трудом поднимал тяжелый якорь, но буквально с пляжа приехали несколько человек на сап-бордах и стали помогать команде крутить шпиль и поднимать якорную цепь.

«Они даже привезли целую кастрюлю шашлыка! Так что на какое-то время у нас настроение радостное», — поделился капитан.

Следующие новости от экипажа фрегата он пообещал «где-то через сутки».

Ранее в этот день Мартусь поделился сообщением о том, что питание для команды российского исторического фрегата «Штандарт», который власти Испании не пустили в порт из-за санкций, помогают обеспечить жители небольшого городка на острове Иль-Аруса.

23 июля власти Франции запретили «Штандарту» зайти в военный и торговый порт Брест полуострова Бретань. На корабле почти закончились запасы питьевой воды, сообщил глава ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькан. Он уточнил, что введения санкций против судна добивались представители проукраинской ассоциации.

Элькан назвал отказ российскому фрегату «Штандарт» в заходе в порт демонстрацией слабости Франции, которая идет на поводу у Брюсселя, поддерживая санкции против РФ. Глава ассоциации подчеркнул, что считает санкции против моряков «несправедливыми и отвратительными».

На следующий день, 24 июля, Мартусь сообщил, что Испания также отказалась впустить фрегат в свой порт Виго. Российский корабль должен был пришвартоваться и пробыть там до 15 августа, ему пришлось встать на якорь в 500 м от испанского побережья. Судно не смогло выйти за пределы вод ЕС из-за нехватки топлива. Капитан заявил о намерении добиться отмены санкций. Посольство России в Мадриде в тот же день пообещало разобраться с ситуацией.

Западные страны ужесточили санкционное давление в отношении РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса, решение о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года.