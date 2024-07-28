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Эрдоган призвал Аббаса извиниться за то, что он не выступил в парламенте Турции

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Фото: Global Look Press/Turkish presidency apaim
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Анкара ожидает извинений от лидера Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, после того как тот проигнорировал приглашение выступить в парламенте Турции. Об этом в субботу, 27 июля, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Пусть господин Аббас не обижается, но ему необходимо извиниться, так как мы его пригласили, а он не приехал. Мы везде говорим то, что должно быть сказано от имени наших палестинских братьев и сестер», — цитирует слова Эрдогана во время выступления в провинции Ризе газета Türkiye.

Парламент Турции приглашал лидера Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса выступить одновременно с тем, когда премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выступал в конгрессе США, но палестинская страна проигнорировала приглашение.

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Ранее, 12 июля, Эрдоган выразил неодобрение сотрудничества НАТО и Израиля. По мнению президента Турции, нынешнее правительство в Израиле не признает никаких ценностей и законов, в том числе игнорируются законы ведения войны. Принятые в отношении этой страны решения международных организаций не возымели никакого эффекта.

До этого, 3 июля, сообщалось, что Израиль получил через посредников замечания палестинского движения ХАМАС по сделке о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. В МО Израиля заявили, что страна как никогда близка к соглашению с Палестиной о приостановлении боевых действий. Однако телеканал CNN сообщал, что для перехода в следующую фазу переговоров всё еще необходимо согласие на это премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху, поэтому пока нет гарантий, что сделка будет заключена.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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