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В Демпартии США заявили об обиде на сторонников снятия Байдена с выборов

Сенатор США Кунс: демократов обидели призывы коллег прекратить кампанию Байдена
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Фото: REUTERS/Erin Schaff
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Сенаторов от Демократической партии, которые поддерживали участие президента США Джо Байдена в новых выборах, обидели призывы коллег прекратить его кампанию. Об этом 27 заявил член верхней палаты американского парламента Крис Кунс в интервью CBS.

«Это были очень тяжелые недели, поскольку люди остро переживали о решении [Байдена], всё чаще высказываясь сначала в частном порядке, а затем и публично, <...> и в некоторых разговорах с коллегами-сенаторами, которые, как и я, были глубоко привержены продолжению кампании Джо Байдена в качестве кандидата, были весьма рассержены и обижены», — приводит его слова газета The Hill.

Кунс указал на то, что некоторые демократы почувствовали себя преданными из-за отличающейся позиции соратников по вопросу участия главы Белого дома в выборах. Он утверждает, что многие сенаторы были бы рады перспективе второго президентского срока Байдена.

Провальный кабинет: чего наобещал Байден в обращении к нации
И почему на самом деле он выходит из президентской гонки

Ранее в этот день стало известно, что подавляющее большинство американских избирателей одобряют решение Байдена выйти из предвыборной гонки. Большинство согласны и с тем, что ему следует уйти с поста сейчас.

До этого, 24 июля, Байден заявил в видеообращении, что снял свою кандидатуру, поскольку хотел «передать эстафету» новому поколению. Он подчеркнул, что заслуживал второго срока, однако поступился личными амбициями.

Действующий президент США 21 июля отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. При этом глава государства указал, что досрочно уходить в отставку не собирается. Харрис подтвердила, что будет участвовать в выборах.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.

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