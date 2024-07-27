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Национальный опрос выявил желание отставки Байдена у более половины респондентов

Rasmussen Reports: 52 процента американцев хотят отставки Байдена
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Подавляющее большинство избирателей одобряют решение американского президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки и не переизбираться на второй срок. Большинство также согласны с тем, что ему следует уйти с поста сейчас, выявил национальный телефонный и онлайн-опрос Rasmussen Reports.

«76% вероятных избирателей США одобряют решение Байдена прекратить предвыборную кампанию, в том числе 53% полностью одобряют его. Только 18% не одобряют уход Байдена», — сказано в отчете.

Опрос 1074 потенциальных избирателей в США был проводился 22–24 июля текущего года. Допустимая погрешность выборки составляет +/–3 процентных пункта при уровне достоверности 95%.

Провальный кабинет: чего наобещал Байден в обращении к нации
И почему на самом деле он выходит из президентской гонки

24 июля Байден выпустил видеообращение, в котором заявил, что снял свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, поскольку хотел «передать эстафету» новому поколению. Он подчеркнул, что заслуживал второго срока, однако поступился личными амбициями.

В тот же день стали известны данные института исследования общественного мнения Gallup о том, что рейтинг одобрения американского президента достиг нового минимума и составил в июле 36%. Предыдущий антирекорд одобрения Байден установил в апреле 2023 года. Рейтинг его одобрения американцами составил 37%.

Действующий президент США 21 июля отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. При этом глава государства указал, что досрочно уходить в отставку не собирается.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.

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