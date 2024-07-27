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В Москве арестовали напавшего на женщин в парке мужчину

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Фото: прокуратура Москвы
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Мужчина, напавший с ножом на женщин в парке в центре Москвы, заключен под стражу. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«38-летнему фигуранту предъявлено обвинение в совершении разбойного нападения с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ)», — говорится в сообщении прокураторы Москвы, опубликованном в Telegram-канале.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел в парке вблизи ул. 1905 года. Злоумышленник подошел к двум женщинам, которые отдыхали на лавке, задал несколько вопросов, а после достал нож и потребовал отдать деньги и все ценности. Одну из женщин он ударил в лицо, поранив ножом нос, у другой забрал денежные средства.

Пострадавшим удалось сбежать от нападавшего, обратиться за медицинской помощью и вызвать полицию.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль в Пресненской межрайонной прокуратуре.

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Ранее, 26 июля, в Королеве мужчина напал на девушку в подъезде дома, он распылил перцовый баллончик в лицо, а затем нанес удары бутылкой по голове. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

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