Шантажные работы : два брата-борца из «новых россиян» оказались в СИЗО

Старший тренер женской сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзода был задержан за содействие терроризму и его финансирование. По версии следствия, один из его родственников объявлен в розыск в Таджикистане и воюет в рядах террористов в Сирии. «Известия» выяснили, что брат Исматзоды , тоже тренер-вольник Мухамадй Исматов, также находится под стражей по делу о вымогательстве. Оба спортсмена получили российское гражданство несколько лет назад. Подробности сообщил «Известиям» источник, знакомый с ходом расследования.

Сплетники с Патриков

Разоблачение экстремистской ячейки началось с уголовного дела о шантаже подростка со стороны сверстников. Неприятности у Дениса (имя изменено) начались весной 2022 года после знакомства на Патриарших прудах в Москве с компанией, где широко обсуждался Telegram-канал, в котором систематически выкладывали компрометирующие видео с участием подростков из обеспеченных семей. В тусовке были известны имена двух юношей, которых считали администраторами ресурса, — они требовали деньги с тинейджеров за нераспространение компромата. Причем сами вымогатели также были из этого круга и многих своих жертв знали лично. Компромат представлял из себя фото или видео интимного характера, зафиксированные факты употребления алкоголя, наркотиков и т.п. В общий доступ выкладывали и персональные данные, включая место учебы и сведения о родителях. Также администраторы сами создавали при помощи специальных программ поддельные фото- и видеоматериалы.

Компрометирующую информацию админы получали от «доброжелателей». Подросток мог поделиться с кем-нибудь проблемой, например, о разводе родителей, а потом прочитать об этом в посте. Особый акцент делался на финансовом благосостоянии родителей героя или героини публикации: «[хвастаться] может только «Майбахом» отца»; «[хвастается] тем, что у отца есть деньги».

Фото: соцсети

На одном компрометирующем снимке Денис узнал свою приятельницу и написал админам, чтобы материал удалили из канала. Откликнулся молодой человек, представившийся Темуром, и предложил встретиться очно. На встречу в «Чайхоне» на Новом Арбате пришли Темур и молодой человек, представившийся Мумиком. Они прямо сказали, что зарабатывают на компромате, и предупредили, чтобы он «не лез не в свое дело», иначе скоро появится пост и о нем. Во всяком случае, такую версию событий на допросах рассказал следователям Денис. Между тем известно, что сам Денис какое-то время поддерживал приятельское общение с Темуром и Мумиком.

Но вскоре парень получил требование передать $1 тыс. США за нераспространение порочащих его сведений. Денис сначала проигнорировал сообщение, но позже от друзей узнал, что на канале RichKidsNews (канал ликвидирован в настоящее время) появилось видео якобы с его участием. Парень изучил ролик и понял, что это фейк, но довольно реалистичный, кроме того, в посте были указаны его имя и фамилия. За удаление поста с парня потребовали 5 тыс. рублей. Денис перевел деньги, но спустя какое-то время администраторы канала (ресурс к тому времени был переименован в restarbatsliv) опять начали требовать «выкуп за фотки». В противном случае они обещали разместить новую порцию компромата с его участием и похвалились, что раздобыли контакты родителей Дениса. Через знакомую Денис перевел шантажистам еще 13 тыс. рублей. После этого он какое-то время блокировал все подобные сообщения от незнакомцев. Но в июле 2023 года с очередного анонимного аккаунта вымогатели начали шантажировать его отца, от которого преступники получили 340 тыс. рублей.

Мумик и Темур

После обращения отца Дениса в полицию был задержан борец, велосипедист и тренер Мухамадй (Мумик) Исматов 2003 года рождения.

Как считают следователи, Мумик первым подыскивал цели для атаки и компрометирующие их материалы. Темур же вел переписку с «клиентом», отвечал за технические моменты и был автором идеи самого «проекта». Он активно продолжал свою деятельность после переезда в США. Вырученные средства Мумик исправно переводил ему с помощью родственников — у них были карты иностранных банков, полученные в других странах. Из материалов уголовного дела следует, что многие родственники и друзья прекрасно понимали, чем он занимается. Их показания и финансовое подтверждение переводов легли в основу обвинения против Исматова.

Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin

Мухамадй был кандидатом в сборную Москвы по вольной борьбе. После окончания школы олимпийского резерва получил специальность тренера и работал в одном из залов за небольшую зарплату. По данным «Известий», в деле, помимо истории Дениса, фигурирует шантаж в отношении малолетней.

Его предполагаемый сообщник Темур успел выехать за границу вместе с родителями (он всё еще является несовершеннолетним). Предположительно, он продолжает противоправную деятельность из-за границы. Его отец — обеспеченный выходец из Таджикистана, занимавшийся бизнесом в России.

Крутой поворот

Теперь же стало известно про задержание родного брата Мумика — тренера сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоды. Не исключено, что на него вышли в рамках расследования дела о вымогательстве. У Алишери дома нашли запрещенную в России литературу экстремистского характера, также установлен факт финансирования им террористической деятельности. Он переводил деньги своему родственнику, который, по данным спецслужб России и Таджикистана, занимается террористической деятельностью на территории Сирии. Именно Алишери вносил существенный вклад в воспитание Мумика, был его личным тренером, вывел в кандидаты в мастера спорта.

Тренер молодежной сборной РФ по вольной борьбе Алишери Исматзода Фото: ТАСС/Виталий Смольников

Как убрать компромат

— Telegram в целом выступает против обнаженных фото и видео как минимум в открытых каналах, — рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. — Можно написать жалобу в службу поддержки, контакты есть в меню настроек. Стоит сообщить о том, что на канале выложены личные фотографии, и попросить их удалить.

С ограничением выдачи компрометирующего материала поисковиками, по его словам, дело обстоит чуть сложнее. Тем не менее, по его словам, хороший юрист поможет составить жалобу в службу поддержки поискового агрегатора.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Если саппорт не среагирует, то стоит направить жалобу в Роскомнадзор с просьбой удалить из поисковой выдачи данный контент. Если и это не работает, тогда досудебную претензию и далее в суд. Думаю, инстанция без проблем вынесет соответствующее решение, которое обяжет поисковый агрегатор удалить из выдачи фотографии определенного человека, тем более что сегодня работает так называемый закон о забвении (пакет поправок в ФЗ «Об информации, ИТ и защите информации». — Ред.). Поисковые системы обязаны по нему удалять данные гражданина из поисковика.

Мало не покажется

По словам адвоката Виктории Шабановой, за вымогательство предусмотрены серьезный срок и существенный штраф.

— Данные действия четко описаны в ст. 163 УК РФ. В этой статье есть несколько частей, в одной из которых предусмотрено лишение свободы до 15 лет и штраф в 1 млн рублей.

При вымогательстве виновный действует с умыслом на получение материальной выгоды для себя или иных лиц, посягая на неприкосновенность, честь и достоинство гражданина, объясняет руководитель юркомпании «Шабанова и партнеры».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Потерпевшей стороной от вымогательства может являться не только собственник вещей, денег или ценностей, а также и тот человек, который имеет доступ к вещам, которые вымогает лицо. Есть понятие «близкие потерпевшего». К ним относятся близкие родственники (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки), родственники (все иные лица, за исключением близких родственников, состоящих в родстве с потерпевшим), а также лица, состоящие в свойстве с потерпевшим, или лица, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему в силу сложившихся личных отношений.

Как вести себя с вымогателем

— Следует вступить в диалог со злоумышленниками, чтобы получить от них требование (его нужно обязательно зафиксировать: получить от них СМС или e-mail с требованиями), наладить контакт и потянуть время, — говорит управляющий партнер консалтинговой компании «Дубинин & партнеры», член Ассоциации юристов России Олег Дубинин . — Параллельно следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве. Оперативные сотрудники разработают план действий и, например, в рамках оперативного эксперимента или иного оперативно-разыскного мероприятия примут все меры для задержания злоумышленников. Но будьте готовы, что в этом вы будете принимать непосредственное участие под их чутким руководством.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

В целом сегодня вымогательства заняли прочные лидирующие места в рейтингах современных преступлений, это прежде всего касается распространения сведений в различных Telegram-каналах, считает член АЮР Дубинин.

— «Блокировка на негатив», как ее называют блогеры, — это тоже вымогательство, — добавил юрист.