Прикрыть наготу: как защититься при утечке в сеть интимных фото

Люди, интимные снимки которых опубликовали в сети без их согласия, имеют право на защиту своих прав в суде — об этом рассказали эксперты. По их словам, «слив» интимных фотографий в интернет сегодня стал довольно частым явлением. Однако распространители этих кадров порой даже не задумываются о том, что за такие действия по закону им может грозить ответственность вплоть до уголовной. Подробности о том, кто и зачем публикует в сети чужие интимные снимки и как жертвы таких публикаций могут защитить свои права, читайте в материале «Известий».

Личный контент

Сегодня с точки зрения российского законодательства любые фотографии, на которых изображен человек (тем более интимные) — это сведения о его личности, составляющие тайну. Поэтому распространение фотографий человека без его согласия считается незаконным . Однако, как говорит в беседе с «Известиями» адвокат Татьяна Кархалева, из этого правила могут быть исключения.

— Первое — если изображение используется в государственных, общественных или иных публичных интересах , — отмечает эксперт. — Однако вряд ли это правило может быть применено к интимным фото: закон говорит про «обычное» изображение, которое можно использовать, например, для объявления о розыске человека.

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Второе исключение касается тех случаев, когда изображение гражданина получено при съемке в местах, открытых для свободного посещения, или же на публичных мероприятия х — к примеру, на собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях и спортивных соревнованиях. Однако этот случай вряд ли применим к интимным фото, которые очень редко делаются в общественных местах.

По словам Татьяны Крахалевой, третье исключение — это ситуации, когда человек позировал фотографу за плату. Если он делал это обнаженным и был оформлен договор, которым предусмотрена передача прав на изображение, то их распространение будет законным. Все остальные случаи распространения чужих интимных фотографий могут обернуться привлечением к гражданской или уголовной ответственности.

Механизмы утечек

Несмотря на то что за «слив» интимных фото в сеть предусмотрена ответственность по закону, такие случаи не редкость. Как объясняет Олег Черкасов, сам мотив распространения может быть разным: например, месть, желание очернить человека или, наоборот, привлечь к себе его внимание. В свою очередь главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников указывает на то, что зачастую главная цель публикации чужих интимных снимков в сети (помимо порочащих действий) — это вымогательство денег путем шантажа. Причем целью вымогателей может быть как само лицо, изображенное на снимках, так и его супруг (супруга) или же родители.

— Нередко подобные публикации происходят после корпоративных мероприятий в борьбе за повышение, — рассказывает собеседник «Известий». — При этом люди, публикующие подобные фото, просто не понимают всей тяжести совершенных действий. Они могут считать, что это не более, чем невинная шутка или небольшая месть.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Однако закон трактует эти действия совсем иначе. По словам ведущего юриста Европейской юридической службы (ЕЮС) Олега Черкасова, лицо, распространившее порнографические материалы, может быть привлечено к уголовной ответственности по ст. 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») УК РФ. Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы. При этом ответственность наступает именно у распространителя — причем не важно, было ли это само лицо, изображенное на фото, или же третье лицо, получившие доступ к фотографиям без согласия изображенного на них человека.

— Особые меры ответственности наступают, если распространены интимные фотографии несовершеннолетних, — дополняет Татьяна Кархалева.

Кроме того, рассказывает Олег Черкасов, содержание интимных фотографий, в распространении которых лицо не заинтересовано, относится к личной или семейной тайне . При этом за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни лица, которые составляют его личную или семейную тайну, предусмотрена ответственность по ст. 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ. Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.

К ответу за взлом

Между тем распространители чужих интимных фото могут быть привлечены к ответственности и по другим статьям УК РФ — всё зависит от того, каким именно образом были получены снимки . Как объясняет Олег Черкасов, к примеру, если третье лицо незаконно получило доступ к личной переписке — в соцсетях, по e-mail и т.д. — и скопировало оттуда личные снимки, то оно может быть привлечено к ответственности по ст. 138 («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений») УК РФ с максимальным наказанием до четырех лет лишения свободы.

В свою очередь, хищение интимных снимков при взломе телефона, соцсетей, e-mail или файловых хранителей может быть квалифицировано по ст. 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») УК РФ с максимальным наказанием до семи лет лишения свободы. При этом если киберпреступники применяли вредоносные программы, то ответственность для них может наступить еще и по ст. 273 («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ») УК РФ с максимальным наказанием до семи лет лишения свободы.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Таким образом, распространители чужих интимных снимков могут быть привлечены к ответственности по целому ряду статей УК РФ . Но для этого жертвы злоумышленников должны предпринять конкретные шаги. По словам адвоката Татьяны Кархалевой, в случае шантажа интимными фото потерпевшая сторона может сыграть на опережение.

— Можно написать в соцсетях, что вас шантажируют — и, возможно, вскоре будут опубликованы материалы, которые всем будет неприятно видеть, — говорит собеседница «Известий». — При этом не нужно никаких оправданий: умные люди всё поймут и не будут лезть в чужую частную жизнь. После этого стоит обратиться к психологу и юристу, чтобы у человека была поддержка в этот непростой момент.

Способы защиты

Чтобы наказать распространителей интимных фото, Татьяна Кархалева рекомендует сделать скриншоты сайта, где были опубликованы снимки — самостоятельно или с участием нотариуса, — а затем обратиться в правоохранительные органы и в суд. Кроме того, стоит написать обращение в администрацию сервиса, где были опубликованы фото: как правило, там следят за своей репутацией и стараются как можно быстрее пресекать неправомерные действия.

— Теоретически вы можете попробовать написать к самому публикатору и потребовать у него удалить снимки — возможно, сработает и этот вариант, — говорит Дмитрий Овчинников. — Если же вы столкнулись с шантажистами, то надо сразу идти в полицию: любые попытки договориться с ними лишь усугубят ситуацию.

Собеседник «Известий» обращает внимание, что судебное разбирательство из-за публикации в сети интимных снимков может обернуться так называемым «эффектом Барбары Стрейзанд», когда попытка изъять из публичного доступа информацию приводит лишь к усилению эффекта ее распространения. Поэтому лучше всего в принципе не допускать утечек своих интимных снимков в сеть.

Фото: Getty Images/Jamie Grill

— Тем более, стоит помнить: всё, что попало в сеть, остается там, — говорит эксперт. — Даже если подобные фото будут удалены, они всё равно останутся в кэше Google или могут быть скачаны отдельными пользователями.

Каждый человек вправе сам решать, делать ли ему свои интимные фото, но делиться ими с окружающими, друзьями и коллегами Дмитрий Овчинников не советует. То, что еще вчера казалось милым снимком, уже завтра может стать настоящим компроматом в чужих руках. Если подобные фотографии хранятся у вас в телефоне или на ноутбуке, Олег Черкасов рекомендует установить там антивирус — это уменьшит вероятность взлома.

При этом на сами устройства необходимо установить пароли для входа, причем достаточно сложные. Сами гаджеты не стоит оставлять без присмотра. И, наконец, даже если вы доверяете партнеру, Олег Черкасов советует не позволять снимать вас на чужой телефон в обнаженном виде, ведь личная тайна должна оставаться личной.