Рисковать лицом: как мошенники используют моду на общение по видео в интернете

В России уточнили требования к защите данных во время обмена видеосообщениями и видеозвонками между пользователями. Соответствующее постановление правительства вступило в силу в декабре. По нему, видеосообщения теперь приравниваются к аудио- и текстовым сообщениям пользователей, следить за тем, насколько защищена эта информация, должен будет Роскомнадзор. О том, насколько распространены мошеннические схемы в этой сфере и чего стоит опасаться россиянам , «Известия» поговорили с экспертами.

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Постановление правительства, которое было принято в конце ноября, вносит уточнения в правила, регулирующие защиту и хранение операторами связи данных пользователей при обмене текстовыми, аудио- и — с декабря этого года — видеосообщениями.

Они были приняты еще в 2015 году, но ранее в тексте документа документа говорилось только об аудио-, текстовых и «иных электронных сообщениях», что приводило к расхождениям в трактовках, обращают внимание юристы.

Обязательные требования к хранению такой информации, которые должны соблюдать действующие на территории страны провайдеры, были определены еще в 2014 году.

Теперь в тексте правил специально оговаривается, что документ затрагивает и видеосообщения. В то же время в поправках не уточняется, что именно подразумевается под этим термином — относятся ли к нему только непосредственно видеосообщения или видеозвонки или конференции пользователей.

Рисковать лицом Фото: Global Look Press/dpa/Matthias Balk

«В наименовании и тексте слова «звуков или иных электронных сообщений» заменить словами «звуков, видео- или иных электронных сообщений», — говорится в пункте 1 поправок.

Они вступили в силу с 8 декабря. Следить за соблюдением прописанных в документе требований, как и в других случаях, должен будет Роскомнадзор.

Безопасность сервисов, предназначенных для обмена видеосообщениями или проведения видеоконференций и видеозвонков, стала особенно актуальной с началом пандемии и переводом большей части учебных и рабочих процессов в виртуальный формат.

— В период пандемии видеозвонки, видеосообщения и конференции стали важной частью нашей жизни. Неудивительно, что активное внедрение таких технологий развязало руки хакерам, которые начали искать новые маневры для мошенничества и вымогательства денег, — рассказывает директор по продуктам компании Ivideon Заур Абуталимов.

В СМИ несколько раз появлялась информация о попытках срыва конференций в Zoom — в том числе школьных уроков. Происходило это в случаях, когда в числе участников оказывались посторонние, получившие доступ к учетным данным конференции.

Прошли тестирование

Специалисты «Лаборатории Касперского», со ссылкой на специалистов Агентства национальной безопасности (АНБ) США, оценивая безопасность сервисов для видеозвонков, ранее выделяли такие критерии , как наличие сквозного шифрования, способного защитить от перехвата, прослушивания или записи звонков посторонними; безопасность учетных данных пользователя; хранение данных, связанных с приложением для видеозвонка, на компьютере или телефоне (например, полученных во время звонка снимков или переписки в чате).

К числу потенциальных рисков там также отнесли возможность скачать вредоносное ПО, в результате которого пользователь может стать жертвой хакерской атаки.

Отметим, что в начале осени тестирование программ и приложений, с помощью которых можно осуществлять в том числе и видеозвонки, провел Центр цифровой экспертизы Роскачества.

Рисковать лицом Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Эксперты оценивали 19 наиболее популярных у пользователей приложений по 162 критериям, в том числе — с точки зрения их безопасности. Тогда практически все «участники» тестирования получили в этой категории высокую оценку — не менее четырех баллов из пяти.

«Более половины исследованных приложений на обеих платформах по совокупности всех критериев получили оценку выше четырех баллов, это очень высокий показатель», — отметили в Роскачестве.

Приложений, не рекомендованных к использованию по результатам тестирования, тогда выявлено не было.

«Взламывают редко»

Главной опасностью, связанной с распространением средств видеокоммуникации, являются дипфейки, уверен Заур Абуталимов. В этом случае злоумышленник создает фейковое видео на основе реальных записей с участием того или иного человека, что позволяет нейросети в точности воспроизвести особенности его поведения.

— Используя дипфейк, мошенники могут звонить родственникам или деловым партнерам человека по видеосвязи или создать ролик с участием копии этого человека для рассылки с целью шантажа. Такие подделки запросто могут спровоцировать буллинг, поскольку подкованный злоумышленник может поместить людей в нелепые, опасные или компрометирующие псевдосценарии, — перечисляет он.

Психологически мы привыкли больше доверять, когда видим человека — создается иллюзия очного присутствия, — и это может создать специфические риски в случае, когда речь идет о технологиях с использованием видео , считает ведущий системный инженер Varonis Александр Ветколь.

— [Если внешность человека используют злоумышленники] Несведущему человеку сложно будет доказать, что на видео был «Фантомас» и полученная информация не заслуживает доверия, даже если теоретически может соответствовать действительности, — отмечает он.

В то же время возможность непосредственного взлома видеозвонков или видеоконференций остается маловероятной, считает руководитель отдела анализа цифровых угроз ГК «Инфосекьюрити» Александр Вураско .

Одним из сценариев использования видеозаписей злоумышленником может быть шантаж, основанный на видеозаписях интимного характера . Однако в этом случае, как правило, речь идет о методах социальной инженерии, а не о технологических уязвимостях, поскольку люди чаще всего присылают злоумышленникам такие видео самостоятельно , обращает внимание эксперт.

— Взламывают кого-то очень редко. Если говорить о преступлениях в сфере телекоммуникаций, непосредственно взломы — это капля в море. В основном это социальная инженерия, — обращает внимание собеседник издания.

То же самое, по его словам, относится и к возникавшим во время дистанционного обучения школьников случаям, когда к уроку присоединялись посторонние. Возможным это также становилось потому, что дети или создатели конференции выкладывали ссылку на нее в открытый доступ. Однако ситуация, когда злоумышленник подслушивает частную беседу, просто «взломав» ее, практически исключена, отмечает он.

— О мошеннических схемах, заточенных непосредственно под технологию видеозвонков, видеосообщений, нам ничего не известно. На ум приходит только полуфантастический вариант, когда злоумышленник перехватывает изображение пользователя и делает на его основу маску для обмана системы распознавания. Но это технически сложно провернуть, и стоимость подобной атаки будет очень высокой, — согласен руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности» Павел Коростелев.

Рисковать лицом Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Jochen Tack

Пока пользователи видеосообщений и видеозвонков сталкиваются преимущественно с пранками, но скоро могут добавиться риски, связанные с удаленной биометрической идентификацией пользователей , обращает внимание Александр Ветколь.

Преступники также могут создавать клоны сайтов для видеоконференций или фишинговые ссылки, с помощью которых пытаются получить дополнительную информацию о пользователе , предупреждает Заур Абуталимов.

— Если жертва окажется на таком сайте или кликнет на вредоносную ссылку, то она тут же окажется в зоне риска. Получив личную информацию о человеке, злоумышленник точно придумает, как использовать ее в своих целях, — продолжает он.

Кликнув на такую ссылку, пользователь также может скачать так называемую программу-«вымогатель», которая зашифрует все или часть файлов, содержащихся на его устройстве. Вернуть их к исходному виду можно будет, только заплатив определенную сумму злоумышленникам. Ущерб в этом случае может быть особенно ощутимым для корпораций и больших компаний, предостерегает эксперт . Поэтому их сотрудникам на рабочем месте следует открывать приглашения только от проверенных людей или тех, с кем уже существует договоренность о видеозвонке, напоминает он .