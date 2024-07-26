Мужчина напал на девушку в подъезде дома в Королеве

В Королеве мужчина напал на девушку в подъезде дома, он распылил перцовый баллончик в лицо, а затем нанес удары бутылкой по голове. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. В распоряжении «Известий» есть кадры с места событий.



Как указано, инцидент произошел ночью 23 июля на улице Пионерской.



«После злоумышленник скрылся с места происшествия. В настоящее время личность нападавшего установлена, сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия по его задержанию», — говорится в сообщении в Telegram.



Отмечается, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и ход расследования.

Ранее, 25 июля, сообщалось, что в Москве мужчина напал на женщину и похитил ее ребенка. Отмечается, что подозреваемый, применив насилие, выхватил младенца из рук и попытался скрыться, но был преследован очевидцем происходящего. По данному факту было возбуждено уголовное дело.