Тренер сборной Самоа по боксу умер в Париже в день открытия Олимпиады
Тренер сборной Самоа по боксу Лионель Элика умер в Олимпийской деревне в Париже от остановки сердца в день открытия Олимпиады. Об этом 27 июля сообщает американское издание Barron's со ссылкой на AFP.
Врачи оказали 60-летнему тренеру медицинскую помощь, однако спасти его не удалось. По словам медиков, Элика умер естественной смертью.
В Международной ассоциации бокса (IBA) выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам представителя сборной. Организация отметила преданность Элики спорту и оставленное им наследие для боксерского сообщества.
Церемония открытия летних Олимпийских игр – 2024 прошла в Париже накануне, 26 июля. Официальное открытие Игр объявил президент Франции Эммануэль Макрон. Олимпийский огонь зажгли трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мари-Жозе Перек и трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер. После зажжения огня певица Селин Дион выступила перед зрителями с песней Эдит Пиаф «Гимн любви».
Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.