NYT назвала темой последнего разговора Белоусова и Остина «тайную операцию» Киева

Министр обороны России Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин обсуждали 12 июля в телефонном разговоре готовящуюся «тайную операцию» Украины против РФ. Об этом 26 июля написала газета The New York Times со ссылкой на источники.

В беседе с изданием неназванные американские чиновники заявили, что российская сторона якобы хотела выяснить, имеют ли США отношение к этим планам.

По словам источников газеты, в Пентагоне не были в курсе подобных намерений Киева, но восприняли предупреждение «достаточно серьезно», чтобы связаться с Киевом и попросить не проводить такую операцию, если она планировалась.

В материале говорится, что украинские власти не всегда делятся информацией о подготовке военных операций, и это вызывает в Вашингтоне недовольство. На вопрос о том, действительно ли главы оборонных ведомств России США затрагивали 12 июля тему операции Киева, в Пентагоне отвечать отказались.

Ранее, 12 июля, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Остин провел телефонный разговор с Белоусовым, в ходе которого подчеркнул важность сохранения открытыми каналов коммуникации. Других подробностей не приводилось. В Минобороны РФ уточнили, что обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации. Предыдущий разговор Белоусова и Остина состоялся 25 июня.