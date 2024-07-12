В Минобороны сообщили подробности телефонного разговора Белоусова с Остином
Телефонный разговор министра обороны РФ Андрея Белоусова с главой Пентагона Ллойдом Остином прошел по инициативе России. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщили в российском ведомстве.
«Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации», — уточнили в Минобороны РФ.
О телефонном разговоре Белоусова с Остином ранее в этот день сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, в ходе разговора министр обороны США подчеркнул важность сохранения открытыми каналов коммуникации.
Предыдущий разговор Остина с Белоусовым состоялся 25 июня.
До этого, 21 июня, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что не видит никаких перспектив и шансов будущего улучшения и потепления в российско-американских отношениях. По его словам, диалог между РФ и США с каждым днем сходит на нет. При этом Антонов отметил, что вашингтонскую администрацию «трясет» от успехов, которые демонстрирует российская сторона.