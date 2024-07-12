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Пентагон сообщил о телефонном разговоре Остина с Белоусовым

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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим российским коллегой Андреем Белоусовым. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Этим утром Остин также провел телефонный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым», — сказала она на брифинге, который транслировался на YouTube-канале американского ведомства.

По словам Сингх, в ходе разговора Остин подчеркнул важность сохранения открытыми каналов коммуникации.

Предыдущий разговор Остина с Белоусовым состоялся 25 июня.

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Ранее, 21 июня, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что не видит никаких перспектив и шансов будущего улучшения и потепления в российско-американских отношениях. По его словам, диалог между РФ и США с каждым днем сходит на нет. При этом Антонов отметил, что вашингтонскую администрацию «трясет» от успехов, которые демонстрирует российская сторона.

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