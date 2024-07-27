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Российские военные вынесли на руках раненого солдата ВСУ из Торецка в ДНР

ТАСС: российские военные вынесли раненого бойца ВСУ из Торецка в ДНР
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В Торецке Донецкой Народной Республики (ДНР) российские бойцы вынесли на руках пленного военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Наталенко, которого при попытке сдаться пытались расстрелять его сослуживцы. Об этом 27 июля военнопленный рассказал ТАСС.

Наталенко служил в 32-й механизированной бригаде украинской армии. Он рассказал, что его вместе с сослуживцами привезли на позиции в Торецк. Там командование показало им наблюдательный пункт.

«К нам подошли ребята русские, предложили сдаться, сказали, что стрелять не будут. Мы вышли из окопа с поднятыми руками. Сзади почувствовал боль в спине и ноге. Выстрелы были сзади. Со своих позиций — от украинцев», — рассказал Наталенко.

По словам военнопленного, в колонне сдавшихся он весь удал принял на себя, так как шел последним. Тогда российские военные вынесли раненного из Торецка на руках.

«Меня они все равно не оставили, забрали раненого в плен. Медицина помогла, оказали помощь, все заживает», — сказал Наталенко.

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21 июля в Минобороны сообщили, что подразделениям группировки российских войск «Днепр» ежедневно сдаются в плен боевики ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Всем сложившим оружие гарантируется гуманное отношение и возможность вернуться домой живыми, напомнило российские военное ведомство.

Ранее, 14 июня, представители силовых структур Донецкой Народной Республики рассказали, что российские военнослужащие спасли двоих раненых украинских солдат, оставленных сослуживцами на линии боевого соприкосновения под Авдеевкой.

Также в июне два экипажа боевой машины пехоты ВСУ вместе со штатным вооружением сдались в плен российским военным в районе Авдеевки, так как их командование отказало в эвакуации и оказании медицинской помощи раненым солдатам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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