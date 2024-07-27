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Более 30 человек погибли в результате удара ЦАХАЛ по полевому госпиталю в Газе

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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Более 30 человек погибли и десятки получили ранения в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по полевому госпиталю при школе «Хадиджа» в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа. Об этом 27 июля сообщили в минздраве анклава.

Об ударе также сообщало издание Shehab News Agency, со ссылкой на источники в госпитале.

«По последним данным, 31 человек погиб в результате израильского удара по полевому госпиталю и школе, в которой размещаются перемещенные лица к западу от Дейр-эль-Балаха», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Пострадавшие, большую часть которых составили женщины и дети, были перемещены накануне в госпиталь по соображениям безопасности, добавили в агентстве.

Пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила нанесение удара по школе «Хадиджа», отметив, что объект использовался бойцами палестинского движения ХАМАС для укрытия своего руководства.

«ВВС Израиля нанесли удар по террористам, действовавшим в командном пункте ХАМАС на территории школьного комплекса Хадиджа в центральной части Газы. Террористы ХАМАС использовали комплекс в качестве укрытия для руководства и планирования многочисленных нападений на ЦАХАЛ и государство Израиль», — сообщили израильские военные в своем Telegram-канале.

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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