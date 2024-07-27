Суд заявил об опасениях побега подрывника ж/д под Рязанью за границу

Совершивший взрыв железнодорожных путей под Рязанью Руслан Сидики, находясь на свободе, мог бы совершить побег и скрыться у родственников за пределами РФ, в связи с чем суд в Москве продлил его арест до ноября. Об этом 27 июля сообщается в документах из зала суда.

«Находясь на свободе, имея родственников за пределами Российской Федерации, с учетом тяжести предъявленного ему обвинения <…> может скрыться от органов предварительного следствия и суда с целью избежать уголовного наказания», — цитирует документ «РИА Новости».

В четверг, 25 июля, Басманный суд Москвы продлил арест Сидики до ноября. До этого, 21 июля, в правоохранительных органах сообщили, что совершивший взрыв железнодорожных путей Сидики рассчитывал получить $15 тыс. от Службы безопасности Украины (СБУ). Собеседник уточнил, что Сидики, пропустив два поезда с военными и вооружением, совершил подрыв с третьего раза, уничтожив грузовой состав с удобрениями.

О задержании гражданина России и Италии, подозреваемого в осуществлении теракта в Рязанской области, в результате которого с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, стало известно 1 декабря. На допросе задержанный признал вину и сообщил, что в феврале он был завербован сотрудником Главного управления разведки минобороны Украины в Стамбуле.

По версии следствия, 11 ноября подозреваемый подорвал железнодорожное полотно в Рязанском районе в момент прохождения грузового состава. В результате чего сошли с рельсов 19 вагонов и опрокинулись 15. Сообщалось, что в результате схода поезда с рельсов незначительные травмы получил помощник машиниста.

1 декабря Сидики рассказал подробности подготовки теракта. Он сообщил, что к месту преступления со снаряженным рюкзаком он приехал на велосипеде. Задержанный также показал правоохранителям, откуда именно и по какой дороге он добирался до места подрыва.