Реклама
Прямой эфир
Армия
В Херсонской области 17 морпехов ВСУ добровольно сдались в плен
Спорт
Валуев назвал Олимпийские игры в Париже частным шоу для зарабатывания денег
Мир
Лавров объяснил отказ западных коллег сделать общее фото после встречи в Лаосе
Армия
ВС России освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР
Мир
Лавров заявил об осознании Западом невозможности победить Россию
Мир
Захарова заявила о масштабном провале открытия Олимпиады в Париже
Общество
Фигурант дела экс-замглавы МО Булгакова владел компанией по разведению свиней
Общество
Суд заявил об опасениях побега подрывника ж/д под Рязанью за границу
Происшествия
Стало известно о еще двух жертвах отравителя из Балашихи
Общество
Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска
Мир
Лавров заявил о планах обсудить с главой МИД Южной Кореи маневры США в регионе
Мир
Страны АСЕАН поддержали инициативу Путина о единой системе безопасности в Евразии
Происшествия
ФСБ задержала трех жителей Каспийска за подготовку теракта в храме
Армия
ПВО РФ уничтожила три беспилотника ВСУ под Белгородом, Рязанью и Саратовом
Происшествия
Волонтеры попали под атаку ВСУ в ходе раздачи гумпомощи в Харьковской области
Интернет и технологии
В Telegram выявлена новая мошенническая схема кражи аккаунтов
Экономика
Эксперты рассказали об актуальных инвестиционных инструментах
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил о 22 сбитых беспилотниках ВСУ над регионом

Суд заявил об опасениях побега подрывника ж/д под Рязанью за границу

Суд: подорвавший железную дорогу в Рязанской области мог бы скрыться за границей
0
Фото: соцсети
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совершивший взрыв железнодорожных путей под Рязанью Руслан Сидики, находясь на свободе, мог бы совершить побег и скрыться у родственников за пределами РФ, в связи с чем суд в Москве продлил его арест до ноября. Об этом 27 июля сообщается в документах из зала суда.

«Находясь на свободе, имея родственников за пределами Российской Федерации, с учетом тяжести предъявленного ему обвинения <…> может скрыться от органов предварительного следствия и суда с целью избежать уголовного наказания», — цитирует документ «РИА Новости».

Сидят на измене: кто вербует новых власовцев в России
Неонацисты заманивают в свои сети неустроенную молодежь из глубинки

В четверг, 25 июля, Басманный суд Москвы продлил арест Сидики до ноября. До этого, 21 июля, в правоохранительных органах сообщили, что совершивший взрыв железнодорожных путей Сидики рассчитывал получить $15 тыс. от Службы безопасности Украины (СБУ). Собеседник уточнил, что Сидики, пропустив два поезда с военными и вооружением, совершил подрыв с третьего раза, уничтожив грузовой состав с удобрениями.

О задержании гражданина России и Италии, подозреваемого в осуществлении теракта в Рязанской области, в результате которого с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, стало известно 1 декабря. На допросе задержанный признал вину и сообщил, что в феврале он был завербован сотрудником Главного управления разведки минобороны Украины в Стамбуле.

По версии следствия, 11 ноября подозреваемый подорвал железнодорожное полотно в Рязанском районе в момент прохождения грузового состава. В результате чего сошли с рельсов 19 вагонов и опрокинулись 15. Сообщалось, что в результате схода поезда с рельсов незначительные травмы получил помощник машиниста.

1 декабря Сидики рассказал подробности подготовки теракта. Он сообщил, что к месту преступления со снаряженным рюкзаком он приехал на велосипеде. Задержанный также показал правоохранителям, откуда именно и по какой дороге он добирался до места подрыва.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024