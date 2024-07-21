Стали известны подробности о вербовке подрывника железной дороги под Рязанью

Совершивший взрыв железнодорожных путей под Рязанью Руслан Сидики рассчитывал получить $15 тыс. от Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом 21 июля ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В ходе следственных действий Сидики полностью признал вину и раскаялся в содеянном. За совершенный им подрыв украинские спецслужбы, с которыми он ранее связался по своей инициативе в одном из запрещенных в России мессенджеров и был завербован, пообещали выплатить ему $15 тыс. Как ни странно, обещанных денег он не получил», — сообщили агентству.

Собеседник уточнил, что Сидики, пропустив два поезда с военными и вооружением, совершил подрыв с третьего раза, уничтожив грузовой состав с удобрениями.

О задержании гражданина России и Италии, подозреваемого в осуществлении теракта в Рязанской области, в результате которого с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, стало известно 1 декабря. На допросе задержанный признал вину и сообщил, что в феврале он был завербован сотрудником Главного управления разведки минобороны Украины в Стамбуле.

По версии следствия, 11 ноября подозреваемый подорвал железнодорожное полотно в Рязанском районе в момент прохождения грузового состава. В результате чего сошли с рельсов 19 вагонов и опрокинулись 15. Сообщалось, что в результате схода поезда с рельсов незначительные травмы получил помощник машиниста.

1 декабря Сидики рассказал подробности подготовки теракта. Он сообщил, что к месту преступления со снаряженным рюкзаком он приехал на велосипеде. Задержанный также показал правоохранителям, откуда именно и по какой дороге он добирался до места подрыва.