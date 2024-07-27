Стало известно о еще двух жертвах отравителя из Балашихи

В деле жителя подмосковной Балашихи Артема Миссюры, пытавшегося отравить родителей, появились еще два эпизода покушения на убийство. Информация об этом 26 июля появилась в распоряжении «Известий».

Молодой человек также отравил сестру и ее брата. Первый раз это произошло 13 января у него дома с 26-летней девушкой: Миссюра добавил в ее алкогольный напиток этиленгликоль. В результате у той произошел инсульт, ее госпитализировали в реанимацию.

Спустя несколько месяцев, 5 мая, второй инцидент произошел с братом девушки. По данным источника «Известий», Миссюра пригласил того в гости и угостил крабовым салатом, в который добавил, по предварительным данным, соли нитрата бария. Брат девушки также отравился.

О задержании 25-летнего Миссюры стало известно 19 июля. По данным следствия, с января по июнь подозреваемый, находясь в квартире родителей, подсыпал им в продукты сильнодействующие химические вещества с целью смертельного отравления. Потерпевшие после резкого ухудшения самочувствия прибегли к помощи врачей, но те не смогли установить причину. Тогда пара обратилась в следственный отдел. После этого в квартире установили камеру видеонаблюдения, которая и зафиксировала, как сын подсыпал отравляющие вещества родителям в еду.

На допросе мужчина дал признательные показания, в том числе сознался в убийстве друга. По данным следствия, 3 февраля он угостил того ягодным морсом, в который заранее добавил химическое вещество, приводящее к летальному исходу.

Миссюре предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также возбуждено уголовное дело об убийстве его друга путем отравления (ч. 1 ст. 105 УК РФ).