Обвиняемого в отравлении родителей заподозрили в убийстве друга

Жителю Балашихи, пытавшемуся отравить родителей, предъявлено обвинение в покушении на убийство. Также против молодого человека возбуждено новое уголовное дело об убийстве. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области в своем Telegram-канале.

По данным следствия, с января по июнь подозреваемый, находясь в квартире родителей, подсыпал родителям в продукты сильнодействующие химические вещества с целью смертельного отравления. Потерпевшие, после резкого ухудшения самочувствия, прибегли к помощи врачей, но те не смогли установить причину. Тогда пара обратилась в следственный отдел. После этого в квартире установили камеру видеонаблюдения, которая и зафиксировала, как сын подсыпал отравляющие вещества родителям в еду.

25-летнему мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«Кроме этого, в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело об убийстве его друга путем отравления (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — дополнили в пресс-службе СК.



На допросе мужчина дал признательные показания, в том числе сознался в убийстве друга, совершенном аналогичным способом. По данным следствия, 3 февраля 2024 он угостил его ягодным морсом, в который заранее добавил химическое вещество, приводящее к летальному исходу. В результате молодой человек скончался от отравления.



Обвиняемый проверяется на причастность к еще пяти эпизодам отравлений людей из близкого окружения, четверо из которых остались в живых.



Ранее, 19 июля член Московской коллегии адвокатов Павел Воропаев, комментируя данное дело сказал, что помимо уголовной, отравителя могут привлечь и к гражданской ответственности. С него могут взыскать моральный ущерб, суммы на реабилитацию/лечение за причиненный вред здоровью или потребовать иные выплаты.