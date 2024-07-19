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Адвокат рассказал о грозящем наказании пытавшемуся отравить родителей мужчине

Юрист Воропаев: травившего родителей мужчину могут осудить на шесть лет и более
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Фото: СК РФ
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В подмосковной Балашихе задержали 25-летнего мужчину, который подозревается в покушении на убийство своих родителей. Член Московской коллегии адвокатов Павел Воропаев сообщил в пятницу, 19 июля, что в этом случае речь идет о покушении на преступление, а именно убийство путем отравления двух и более лиц.

«По совокупности возможных статей, даже при условии раскаяния и содействия следствию, срок, к которому могут приговорить отравителя, скорее всего, окажется приличным — от шести лет и выше строгого режима», — сказал эксперт в беседе с «Радио 1».

Он добавил, что для установления всех обстоятельств дела необходимо проведение различных экспертиз, которые не только установят вещество, которым хотели отравить людей, но также оценить нанесенный вред здоровью.

«Воздействие отравляющего вещества было длительным, и бесследно для организма это не проходит. Более того, в некоторых случаях отравление человека тем или иным веществом может дополнительно свидетельствовать о намерении убийства с особой жестокостью», — уточнил юрист.

По словам Воропаева, помимо уголовной ответственности, отравителя могут привлечь и к гражданской ответственности. С него могут взыскать моральный ущерб, суммы на реабилитацию/лечение за причиненный вред здоровью или потребовать иные выплаты.

«При вынесении приговора суд будет оценивать множество факторов: мотивы, личностные качества отравителя, степень вреда здоровью, принцип воздействия отравляющего вещества (является ли он особо мучительным), длительность воздействия отравляющего вещества, мнение потерпевших и другое», — заключил он.

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По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан

По данным следствия, с января по июнь подозреваемый, находясь в квартире родителей, подсыпал им в продукты общего пользования сильнодействующие химические вещества с целью смертельного отравления, сообщается на сайте kp.ru. Потерпевшие после резкого ухудшения самочувствия обратились в медицинское учреждение, где причину установить не смогли, в связи с чем пара обратилась в следственный отдел, сообщает 360.ru.

В пресс-службе уточнили, что после этого в квартире была установлена камера видеонаблюдения, которая и зафиксировала, как сын подсыпал отравляющие вещества родителям в еду, передает RT.

Мужчина дал на допросе следователю признательные показания, пишет «Москва 24». По уголовному делу проведены допросы, осмотры, назначены экспертизы, в том числе физико-химическая по образцам волос с головы и срезам ногтевых пластин потерпевших.

Суд заключил подозреваемого под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в покушении на убийство, передает агентство городских новостей «Москва».

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