На параде спортсменов в Париже сборную Южной Кореи объявили как КНДР

На параде спортсменов в Париже при прохождении лодки по Сене сборную Южной Кореи неверно объявили, назвав страну КНДР. Об этом 27 июля сообщает Yonhap.

«Когда южнокорейская делегация плыла на лодке по Сене и оказалась в центре внимания как 48-я страна, франкоговорящий диктор через систему громкой связи произнес: «Корейская Народно-Демократическая Республика», — пишет агентство.

В субтитрах трансляции, показанной на экранах вдоль реки и по телевидению для международных зрителей, название страны указывалось правильно — Республика Корея. Лодка с южнокорейскими атлетами шла 48-й по счету, а северокорейских — 153-й. Ошибки при их появлении не было.

Министерство спорта Южной Кореи заявило, что добивается встречи с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом в связи со случившимся. Там уточнили, что попросили МИД страны подать жалобу на официальном уровне Франции и призвать не допустить повторения подобных случаев.

«Мы хотели бы принести глубокие извинения за ошибку, которая произошла при представлении южнокорейской делегации во время церемонии открытия», — написал МОК на своем официальном корейскоязычном аккаунте в соцсети X (бывш. Twitter).

Накануне, 26 июля, в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр – 2024. Об этом официально объявил президент Франции Эммануэль Макрон. Олимпийский огонь зажгли легкоатлетка Мари-Жозе Перек и дзюдоист Тедди Ринер. После зажжения огня певица Селин Дион выступила перед зрителями с песней Эдит Пиаф «Гимн любви».

В ходе церемонии открытия ОИ-2024 олимпийский флаг повесили на флагшток в перевернутом виде.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.