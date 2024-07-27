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Подорвавшего пути под Рязанью обвинили в совершении девяти тяжких преступлений

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Фото: vk.com/ruslan1603
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Подорвавшего железную дорогу под Рязанью обвинили в совершении девяти тяжких преступлений. Об этом в субботу, 27 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

«[Руслан] Сидики обвиняется в совершении девяти особо тяжких преступлений против общественной безопасности, за совершение которых предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы на срок свыше трех лет», — говорится в документах.

Так, обвиняемому вменяют прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, ему также предъявлены обвинения в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему — все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что Сидики за совершенное преступление рассчитывал получить $15 тыс. от Службы безопасности Украины (СБУ).

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О задержании гражданина России и Италии, подозреваемого в осуществлении теракта в Рязанской области, в результате которого с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, стало известно 1 декабря. На допросе задержанный признал вину и сообщил, что в феврале он был завербован сотрудником Главного управления разведки минобороны Украины в Стамбуле.

По версии следствия, 11 ноября подозреваемый подорвал железнодорожное полотно в Рязанском районе в момент прохождения грузового состава. В результате чего сошли с рельсов 19 вагонов и опрокинулись 15. Сообщалось, что в результате схода поезда с рельсов незначительные травмы получил помощник машиниста.

1 декабря Сидики рассказал подробности подготовки теракта. Он сообщил, что к месту преступления со снаряженным рюкзаком он приехал на велосипеде. Задержанный также показал правоохранителям, откуда именно и по какой дороге он добирался до места подрыва.

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