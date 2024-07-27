Реклама
Прямой эфир
Мир
Американский холдинг State Street выплатит $7,5 млн из-за нарушения санкций
Мир
Принц Гарри признался, что опасается покушения на свою жену Меган Маркл
Армия
Расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил три дрона ВСУ за одно боевое дежурство
Общество
Минздрав сообщил о выявлении четырех случаев лихорадки Западного Нила в Татарстане
Общество
Синоптики спрогнозировали кратковременные дожди в Москве 27 июля
Общество
В Госдуме рассказали о повышении пособий по беременности и уходу за ребенком
Общество
Заслуженный юрист РФ раскрыл новую уловку мошенников с «заграничными номерами»
Общество
Следственный комитет установил еще трех участников банды Ясина
Общество
Спасатели МЧС утром начнут работы после прорыва дамбы в Челябинской области
Происшествия
Силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ над Курской областью
Происшествия
Женщина пострадала в результате обстрела ВСУ села Бочковка Белгородского района
Общество
Губернатор Ульяновской области рассказал о состоянии пострадавших при пожаре
Общество
Актер Александр Марушев из «Улиц разбитых фонарей» умер в возрасте 58 лет
Спорт
Россиянка Мирра Андреева завоевала первый титул WTA в карьере
Мир
Зеленский признал покровское направление в ДНР самым сложным для ВСУ
Общество
Песков заявил, что о мобилизации в РФ речи не идет
Общество
Чуйченко рассказал о возможном увеличении предельного возраста нотариусов до 80 лет
Армия
Рязанские десантники дроном уничтожили командный пункт пехотного батальона ВСУ

Губернатор Ульяновской области рассказал о состоянии пострадавших при пожаре

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Среди трех госпитализированных пострадавших в пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске один находится в тяжелом состоянии, двое других — в средней степени тяжести. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских в пятницу, 26 июля.

«Трое пострадавших находятся в наших больницах: один в тяжелом состоянии, двое — в средней степени тяжести. На месте ЧП правоохранители выставили оцепление в ночное время. Также дежурит скорая помощь», — сказано в сообщении.

По словам главы региона, после успешной ликвидации пожара нужно обследовать конструкции пострадавшего дома на безопасность. Губернатор написал, что передал такое поручение областному минстрою. Работы начнутся 27 июля утром.

Кроме того, Русских поручил соцзащите обеспечить людям адресную поддержку, в том числе в случае необходимости материальную. В настоящее время работники соцзащиты составляют список контактных данных жильцов пострадавших от огня квартир.

Пожарная участь: кто виноват в гибели девушек на квесте в Махачкале
Следователи задержали аниматора и устанавливают других причастных к трагедии

Пожар в доме на улице Корунковой в Ульяновске произошел ранее в этот день. В региональном МЧС сообщили, что загорелись три квартиры на третьем этаже, в подъезде возникло сильное задымление. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в гостинице «Волга» в городе организован пункт временного размещения для жильцов дома, с ними работают специалисты соцзащиты.

В следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ульяновской области проинформировали, что огонь уничтожил имущество жильцов. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности») и ст. 168 («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности») УК РФ. Площадь горения составила 200 кв. м.

В результате пожара погибли две женщины и мальчик. По предварительной информации МЧС, причиной пожара стало использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024