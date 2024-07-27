Губернатор Ульяновской области рассказал о состоянии пострадавших при пожаре

Среди трех госпитализированных пострадавших в пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске один находится в тяжелом состоянии, двое других — в средней степени тяжести. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских в пятницу, 26 июля.

«Трое пострадавших находятся в наших больницах: один в тяжелом состоянии, двое — в средней степени тяжести. На месте ЧП правоохранители выставили оцепление в ночное время. Также дежурит скорая помощь», — сказано в сообщении.

По словам главы региона, после успешной ликвидации пожара нужно обследовать конструкции пострадавшего дома на безопасность. Губернатор написал, что передал такое поручение областному минстрою. Работы начнутся 27 июля утром.

Кроме того, Русских поручил соцзащите обеспечить людям адресную поддержку, в том числе в случае необходимости материальную. В настоящее время работники соцзащиты составляют список контактных данных жильцов пострадавших от огня квартир.

Пожар в доме на улице Корунковой в Ульяновске произошел ранее в этот день. В региональном МЧС сообщили, что загорелись три квартиры на третьем этаже, в подъезде возникло сильное задымление. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в гостинице «Волга» в городе организован пункт временного размещения для жильцов дома, с ними работают специалисты соцзащиты.

В следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ульяновской области проинформировали, что огонь уничтожил имущество жильцов. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности») и ст. 168 («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности») УК РФ. Площадь горения составила 200 кв. м.

В результате пожара погибли две женщины и мальчик. По предварительной информации МЧС, причиной пожара стало использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.